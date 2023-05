San Canzian: Wenn ein Dorf zum Nobelhotel wird

Er war einmal ... so beginnen viele Märchen.

Es war einmal ein kleines Dorf im Landesinneren von Istrien. Nicht weit weg vom Massentourismus. Dieses mittelalterliche Dorf mit dem Namen Mužolini Donji stand vor dem Aus, vor dem Verfall. War, denn jetzt ist es das edle San Canzian Village & Hotel, mit nur 24 Zimmern und Suiten.

Diese Zimmer und Suiten sind unterschiedlich, minimalistisch und vom zeitgenössischen Luxus und dem einzigartigen Charme der istrischen Landschaft inspiriert. Perfekt versteckt zwischen Olivenbäumchen und Weingärten. Ein einzigartiges Erlebnis für die Gäste. Und, ganz wichtig, mit mehr als erholsamer Ruhe. Pure Entspannung ist hier angesagt. Den zuvor erwähnten Massentourismus gibt es hier natürlich nicht, bei unserem Besuch waren keine 20 Personen am Pool, Cool dabei die chillige Musik (nicht zu laut), der Barkeeper verteilte am Nachmittag erfrischende Fruchtspieße. Die sind übrigens inklusive.

Das Abendessen im Restaurant ist nicht gratis, aber jeden Cent wert. Das Luciano, so heißt das Restaurant, bietet traditionelle istrische Küche. Bei der Kreation des Menüs sind frische und lokale Zutaten wie Fisch aus der Adria, Garnelen, Rind und natürlich istrische Trüffel unvermeidlich. Ungewöhnliche Kombinationen aus saisonalen Früchten und Schokolade mit weißer Trüffel lassen niemanden kalt, auch uns nicht. Herrlich ebenso das frische Brot mit Olivenöl, ebenfalls hausgemacht. Polenta mit Trüffel ist im Luciano ein Muss, unbedingt ausprobieren!

Die passenden Weine kommen aus dem dorfeigenen Weintresor. Hier lagern sage und schreibe 600 (!) Flaschen. Vor allem aus Italien, Frankreich und Kroatien. Weine aus der Umgebung stehen ebenfalls zur Auswahl – und diese Weine schmecken gar nicht so schlecht.

Wenn ich Millionär wäre: Ein besonderes Highlight ist die sich über zwei Etagen erstreckende und alleinstehende Villa San Canzian. Sie bietet ihren Gästen einen privaten Pool mit Garten und einen herrlichen Ausblick auf die unberührte Natur.

Last but not least: Dass Qualität und Einzigartigkeit des San Canzian Village & Hotel wirklich hervorstechen, beweist die Tatsache, dass es nach nur zwei Monaten Betriebszeit Mitglied der bekannten Hotelgruppe Small Luxury Hotels of the World wurde. Es ist das erste Hotel in Istrien, das die äußerst strengen Kriterien und Auflagen dieser Gruppe erfüllt. Hut ab!

Wissenswertes

Das San Canzian Village & Hotel (fünf Sterne) liegt rund vier Kilometer von Buje entfernt. Nach Poreč sind es 32 Kilometer. In der Nähe kann man Aktivitäten wie Golf, geführte Radtouren und Wandern nachgehen. Laut booking.com schätzen Paare die Lage besonders – sie haben diese mit 9,6 bewertet. san-canzian.hr

Ausflugstipps

Grožnjan: Allein die malerischen Gassen und der Blick auf die türkis schimmernde Adria sind einen Besuch des rund 230 Meter hohen Hügels wert, auf dem die Kleinstadt idyllisch liegt. Ein Großteil der Einwohner sind Künstler, die dafür sorgen, dass die alten Gemäuer in neuem Glanz erscheinen, verwunschene Gärten entstehen und Kunstwerke allgegenwärtig sind.

Motovun: Der Ort schmiegt sich an einen 280 Meter hohen Hügel. Der Hauptort bzw. die romantische Festung thront oben auf der Spitze der Erhebung. Motovun ist für viele das schönste mittelalterliche Städtchen Istriens, sein Panorama ist ein bekanntes Symbol des istrischen Inlands. Aufstieg zur Spitze von Motovun über 1.052 Stufen, die längste kroatische Treppe ...