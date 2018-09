Kroatien ist schon lange kein Geheimtipp mehr – erst recht, wenn man den Urlaub auf einem Schiff verbringen will.

Zum Beispiel auf einer Motoryacht. Bericht über eine entspannte Woche in Kvarner Bucht & Co. …

Das Bootsabenteuer beginnt schon am Vortag. Nach der Ankunft in Rijeka einchecken im „Botel Marina“. Dies ist ein ursprünglich in und für Skandinavien gebautes Schiff, das hier nun fix vor Anker liegt und als Hotel dient. Die Kabinen sind einfach, aber sauber, das Restaurant ausgezeichnet und die Bar am Oberdeck sehr nett.

Rijeka. Langsam putzt sich die Stadt heraus und bereitet sich auf ihre Zeit als Kulturhauptstadt 2020 vor. | rsphotograph/Shutterstock.com

Der Hafen von Rijeka selbst ist wie die meisten alten Häfen etwas heruntergekommen, da heute meist mit Containern draußen auf See verladen wird. Trotzdem oder vielleicht gerade deswegen hat das seinen besonderen Reiz, vor allem aber ist ein Besuch des Gemüse- und Fischmarktes empfehlenswert.

Die Altstadt ist übersichtlich, gespickt mit Cafés und Lokalen aller Art. Auffällig die vielen jungen Rucksacktouristen, die man hier eigentlich nicht erwartet. Rijeka ist die drittgrößte Stadt Kroatiens und zugleich der größte und wichtigste Seehafen.

Tag 1 . Einchecken in der „MY Vita“. Die Sache geht erstaunlich schnell und problemlos vonstatten. Das ist umso bemerkenswerter, denn immerhin werden die Gäste auf insgesamt zwölf Schiffen untergebracht. Dazwischen gilt es, die Autos der Gäste in Garagen zu verbringen und den notwendigen Papierkram zu erledigen. Die Angestellten der Agentur sowie die Besatzungen der Schiffe erledigen dies routiniert und mit einer bemerkenswerten Ruhe.

Das kann sich echt sehen lassen: 200 Quadratmeter großes Sonnendeckder „MY Vita“. | ZVG

Unser Schiff ist die Motorjacht „Vita“ – ein modernes Schiff, ein Mini-Cruiser, in der Flotte von „I.D. Riva“. Kapitän Silvio Vukovic erklärt mir auf meine Frage, ob er auch Eigner sei, nur trocken: „Eigentlich nicht, es gehört noch der Bank.“ Von Anfang April bis Ende Oktober fährt er Gäste in der Kvarner Bucht, bei fast jedem Wetter. Wir, das sind diesmal 34 Passagiere bei einer Gesamtkapazität von 38, haben Glück im Unglück. Das Wetter ist zwar schön, das Meer spiegelglatt, aber es hat Temperaturen von bis zu 40 Grad.

Nach einer kurzen Willkommensrede geht es los – in Richtung der Insel Krk. Vorerst in eine Badebucht, sehr zur Freude der Gäste. Die gleichnamige Stadt ist nun in der Hauptsaison bevölkert von meist jungen Touristen, die Cafés und Restaurants sind bestens besucht. Doch es lässt sich immer ein lauschiges Plätzchen finden, vor allem in der Altstadt mit den schmalen (schattigen) Gassen.

Tag 2. Es geht weiter Richtung Insel Rab. Der Wind hat aufgefrischt, sehr zur Erleichterung aller. Die gleichnamige Stadt ist unser nächster „Gastgeber“. Auch hier viele Touristen, aber keine Spur von Stress.

Tag 3. Zadar steht am Programm. Allerdings erst nach einigen obligaten Badepausen, die von den Passagieren ebenso wie das ausgezeichnete Essen sehr genossen werden. Die Altstadt von Zadar ist regelrecht überschwemmt von Touristen, draußen liegen gleich fünf Kreuzfahrtschiffe. Der Verkehr ist mörderisch, trotzdem geht es erstaunlich gelassen zu. Oder liegt es an mir und daran, dass ich mich zu erholen beginne?

Zadar. Eine quirlige Kleinstadt mit viel Geschichte. Die Befestigungsanlage ist auf der UNESCO-Liste. | asiastock/Shutterstock.com

Tag 4. Es geht es in die Kor naten. Die Inselgruppe besteht aus fast 150 meist kleinen Inseln und ist ein Naturschutzgebiet. Das Meer ist zwischen den Inseln fast kanalartig eng, sodass etwa Segelyachten ihre „Wäsche“ nicht aufspannen dürfen.

Gemächlich gleitet die „Vita“ durch die oft sehr schmalen Durchfahrten, entlang einer berauschenden zuweilen von bizarren Felsen geprägten Landschaft, bis zu einem kleinen Städtchen namens Sali auf der Insel Dugi Otok. Auch hier herrscht reger Betrieb, im Winter allerdings, so erzählen Einheimische, ist Sali bis auf ein paar ältere Menschen, die nicht mehr weggehen wollen, nahezu unbewohnt.

Tag 5. Nach einer viel zu kurzen Nacht weckt uns früh am Morgen das Rasseln der Ankerkette, es geht in Richtung Mali Losinj, wie immer mit ausgiebigen Badegelegenheiten in malerischen Buchten. Das Städtchen wirkt sauber und nett, wir ankern fast im Zentrum. Dennoch ist der Lärm in der Stadt erträglich, auch hier gibt es trotz viel Verkehr und vielen Fußgängern wenig bis gar keine Hektik.

Tag 6. Stress kommt auf, zumindest bei der Besatzung, als das Schiff während einer Badepause in Richtung Strand getrieben wird. Doch Kapitän Silvio Vukovic beherrscht auch diese Situation souverän, und wir suchen uns einen anderen Ankerplatz.

Während des Einlaufens nach Cres frischt der Wind kräftig auf und vor allem die kleinen Boote versuchen schnell, den rettenden Hafen zu erreichen. Der erwartete Sturm bleibt allerdings aus und ein kurzer Regenschauer beschert uns nicht nur wohltuende Abkühlung, sondern auch einen wunderschönen Regenbogen.

Tag 7. Der letzte Tag führt uns wieder zurück nach Rijeka, wo schnell und routiniert ausgeschifft wird und die Passagiere für die kommende Woche schon warten. Der Abschied tut weh! Ich glaube, ich werde wiederkommen müssen …