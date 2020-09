Der Zauber und Charme der tschechischen Spas liegen nicht nur in deren einzigartigen Behandlungsmethoden. Unsere Kurstädte liegen vor allem in einer wunderschönen Natur eingebettet, sie locken mit interessanter Architekur und Geschichte und sie besitzen ein eigenes gesellschaftliches und kulturelles Leben. Das Angebot ist so vielfältig, dass jeder etwas Passendes für sich findet, unabhängig von Alter, seiner gesundheitlichen Verfassung sowie seinen finanziellen oder zeitlichen Möglichkeiten. Die tschechischen Kurstädte bieten für jeden etwas!

CzechTourism Bad Luhačovice

Anstelle von chemischen Behandlungen mit einer Reihe negativer Nebenwirkungen bieten traditionelle Spas u. a. die Rückkehr zur Natur und ihren reichen Ressourcen an. Die vorteilhaften Wirkungen einer hochwertigen Spa-Behandlung halten noch lange nach ihrer Beendigung an. Dies macht die Spas in der Tschechischen Republik berühmt und einzigartig.

CzechTourism

Die Hauptaufgabe des Wohlbefindens ist es, auf natürliche Weise Harmonie zu schaffen, die sich aus dem geistigen und körperlichen Gleichgewicht ergibt. Schnelles Lebenstempo, hohes Arbeitsengagement und Stresssituationen wirken sich negativ auf unseren geistigen Zustand und unsere körperliche Verfassung aus. Wellness ist eine der Möglichkeiten, Energie zurückzugewinnen. Heutzutage werden Spas häufig von Menschen genutzt, die sich der Bedeutung der Prävention sehr wohl bewusst sind und sich nach Regeneration und Entspannung sehnen. Neben klassischen Behandlungseinrichtungen bieten unsere Wellnesseinrichtungen auch verschiedene Regenerations- und Entspannungsprogramme an. Der Vorteil des medizinischen Wohlbefindens ist die langjährige Erfahrung mit traditionellen Behandlungen, die Möglichkeit der Konsultation eines Arztes während des Aufenthalts und insbesondere das Vorhandensein natürlicher Heilmittel, wie Mineralwasser, Gas, Torf und dem günstigen Klima.

CzechTourism

Neben den Behandlungen mit natürlichen Heilmitteln können Sie in den Spas Saunen, Dampfbäder, Yoga, Pilates, Meditation, Fitness, vom Osten inspirierte Verfahren (insbesondere Massagen), Ayurveda, eine breite Palette an Schönheitsbehandlungen und Optionen zur Gewichtsreduktion genießen. Zu den beliebten Trends zählen auch aktive Entspannung, wie Golf, Radfahren, Nordic Walking u. v. m. Die Kombination aus Entspannung, hochwertiger Gastronomie, sportlichen Aktivitäten und einzigartigen kulturellen Erlebnissen zusammen schafft ein unvergessliches Erlebnis.

Sie müssen also nicht auf die andere Seite unserer Weltkugel reisen, um sich zu entspannen. In der Tschechischen Republik finden Sie Plätze, an denen Sie erstklassige Spa- und Wellnessangebote genießen, sich vollständig regenerieren und die notwendige Energie aufladen können. Lassen Sie sich von den Reizen der Tschechischen Republik mitreißen, die Ihre Lebensfreude vervielfachen werden.

CzechTourism/Ladislav Renner Třebon

Egal, ob Sie das ideale Kurbad zur Behandlung spezifischer Gesundheitsprobleme suchen oder Ihren Körper nur entspannen oder verjüngen möchten – auf unserer Webseite www.visitczechrepublic.com finden Sie alle nützlichen Informationen über die tschechischen Kur- und Wellness-Orte.

Bei CzechTourism Wien können Sie kostenlos die deutsche Wellness-Broschüre bestellen, die Ihnen einen guten Überblick über das reiche Angebot gibt:

Tel. 01/89 202 99, Mail: wien@czechtourism.com

Eine kleine Auswahl der bekanntesten Kur- & Wellnessorte in Tschechien:

Bad Luhačovice in Ostmähren

Teplice, der älteste Kurort Tschechiens, nördlich von Prag

Karlsbad, Marienbad & Franzensbad, das weltbekannte Dreibäderdreieck westlich von Prag

Třebon in Südböhmen

Hl. Katerina Resort in der Mährisch-böhmischen Hochebene (Vysočina)