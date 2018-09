„Die Diesellok Nostalgiegarnitur fährt zum Bezirksmusikfest nach Langschlag. Anlässlich des 50. Jubiläums der örtlichen Musikkapelle erwartet die Besucherinnen und Besucher dort ein abwechslungsreiches Blasmusikprogramm der Extraklasse“, informiert der für den öffentlichen Verkehr zuständige Mobilitätslandesrat Ludwig Schleritzko.

Die Musikkapelle Langschlag lädt zum „Geburtstagsevent“ für Jung und Alt. „Die Waldviertelbahn feiert da natürlich gerne mit. Wir fahren in Gmünd um 13.15 Uhr ab und erreichen Langschlag um 14.50 Uhr. Die Rückfahrt Richtung Gmünd erfolgt um 17.15 Uhr“, ergänzt NÖVOG Geschäftsführer Gerhard Stindl.

Die Musikkapelle Langschlag lädt zum Jubiläumsfest. | ZVG

Die Waldviertelbahn pfaucht und zieht seit über 115 Jahren durch den hohen Norden Niederösterreichs und ist bekannt für ihre Themen- und Nostalgiefahrten. Auch in der aktuellen Saison, die noch bis 28. Oktober läuft, warten mit dem Karpfenexpress am 22. September, dem Schmalspurfestival am 6. und 7. Oktober sowie der Ausfahrt mit der Eisenbahnerkapelle am 13. Oktober noch wahre Highlights.