Michael Rethaller, Kellereileiter bei Lenz Moser, sieht in den Prämierungen die konsequenten Bemühungen um Qualität und Innovation bestätigt: „Die sehr guten Ergebnisse bei namhaften Weinwettbewerben spiegeln nochmals die ausgezeichnete Arbeit unserer Mitarbeiter wider.“ Seit Jahrzehnten stehen die Weine von Lenz Moser für kompromisslose Qualität. Damals sowie heute setzt die Weinkellerei mit Stammsitz in Rohrendorf bei Krems auf die Verbindung von Tradition und Innovation sowie auf die gute Zusammenarbeit mit heimischen Winzerfamilien, die mit Leidenschaft, Erfahrung und strengen Qualitätskriterien ihre Weingärten bewirtschaften.

Lenz-Moser Der Stammsitz von Lenz Moser – am Fuße der Roh-rendorfer Lössterrassen.

Das neue Presshaus. Auch in der Verarbeitung der Trauben setzt sich der Qualitätsfokus fort: Im Herbst 2019 nahm man das neue Presshaus in Betrieb, welches wesentlich zum Erhalt von Frische und Klarheit im Wein beiträgt. Michael Rethaller erklärt: „Auch wenn das Presshaus nur für eine kurze Phase im Jahr in Betrieb ist, findet hier doch ein maßgeblicher Schritt hinsichtlich Qualität und Stilistik der Weine statt.“

zVg

Lenz Moser Selection. Für höchste Qualität steht auch die Weinlinie „Selection“. Je nach Sorte kommen die Trauben entweder aus Niederösterreich oder dem Burgenland, zudem müssen sie klar definierte Kriterien erfüllen. Dazu zählen unverkennbarer Sortencharakter, moderater Alkoholgehalt sowie eine trinkfreudige Charakteristik – genau diese Eigenschaften machen die Weine auch so beliebt.

Internet: www.lenzmoser.at

Facebook: Weinkellerei Lenz Moser

Instagram: @weinkellerei_lenzmoser