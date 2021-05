Wo Schatten ist, gibt es auch Licht. Ohne die Corona-Krise verharmlosen zu wollen: Für viele hat sie das Hamsterrad gestoppt – und den Blick geöffnet. Für mehr Gelassenheit und Achtsamkeit. Für die Natur und das, was wir täglich essen. „Ein wenig davon sollten wir mitnehmen“, sagt Rupertus-Gastgeberin Nadja Blumenkamp.

Seit Jahren ist gelebte Nachhaltigkeit im Hotel Rupertus in Leogang ebenso selbstverständlich wie 100 Prozent Bio und Regionalität. Transparent und ehrlich. Vom fantasievollen Frühstück bis zum unvergesslichen Menü am Abend. Aber nicht nur das: Selbst die Naturmaterialien der Einrichtung kommen von heimischen Kleinstunternehmen. Und für die Wellness gibt es Bio- und Naturkosmetik. Kein Wunder, dass das klimaneutrale Haus für seinen Einsatz in Sachen Nachhaltigkeit und Umweltschutz den GreenSpa-Award erhielt (2019).

Zwei Hauben von Gault Millau

Im Rupertus lässt sich erspüren, wie wir in Zukunft leben wollen. Und mit unserer Umwelt umgehen. Deshalb ist es besonders schön, zu regionalen Biobauern zu radeln oder zu wandern und zu erleben, wo herkommt, was uns ernährt. Spannende Touren wurden ausgearbeitet, nach denen die kulinarischen Köstlichkeiten am Abend noch besser schmecken. Küchenchef Norman Köhler hat es aus dem Stand auf 13 von 20 Punkten beim Gault Millau Österreich und damit auf zwei Hauben gebracht.

„Das fünfgängige Gourmet-Menü ist ein echter Knüller“, heißt es da – und macht Veganer ebenso glücklich wie Fleisch- und Fischliebhaber. Doch Natur soll nicht nur geachtet, sondern selbst erlebt werden. Das Aktiv-Angebot ist auch eine Rupertus-Spezialität: Mountainbiker lieben den Bike-Shop und die BMC-Bikes im Haus – und die Touren mit Charly, Andy und Mark. Technik-Training oder Enduro-Tour? Ein Signature-Trail oder die Almhütten- und Gipfel-Tour? Alles ist möglich. Und die Portion frische Bergluft gibt es ebenso dazu wie den Adrenalin-Kick. Lieber sanfter? Die „Heimatliebe“-Wanderung etwa vermittelt zusätzlich Wissen um Wildkräuter, Tiere und Besonderheiten der Region.

Weil zur Achtsamkeit Yoga einfach dazu gehört, gibt es das im Rupertus sogar fünfmal die Woche. In zwei Räumen, die herrlich nach Holz duften und den Blick nach draußen öffnen. In die Bergkulisse und den Traumgarten: Er ist, wie ein Garten idealerweise sein sollte. Mit viel Platz für alle. Zum Spielen wie zum Ruhen, am Bio-Schwimmteich mit Bergblick wie auf der Dachterrasse. Lieblingsplätze? Unter dem schattigen Nussbaum, auf der Bank am Rosenstrauch, beim Wasserfall mit Kneippbach … Und die Natur beschenkt das kleine Paradies üppig mit Lupinen und Lavendel, Kapuzinerkresse und Kräutern, Birnen und Zwetschgen, Aroniafrüchten und Johannisbeeren. Riechen, fühlen und schmecken natürlich erlaubt! Dazwischen vielleicht ein Saunagang in der Zirben-Bio- Sauna im Garten? Oder in der finnischen und Infrarotsauna und dem Kräuterdampfbad im Haus?

„Selbstliebe“ – das neueste Spa-Angebot

Wertschätzung heißt nicht zuletzt, sich selbst zu lieben: „Selbstliebe“ nennt sich denn auch das neueste Angebot im Spa. Eine Kosmetikbehandlung „allover“ mit den Naturprodukten von Team Dr. Joseph wird hier ergänzt durch Massagezeit oder eine Lymphdrainage und abgerundet durch eine Maniküre oder Pediküre. Viele Anwendungen im Rupertus achten ganz neu besonders auf werdende Mamas und das entstehende neue Leben: Als Orientierungshilfe dient das Symbol für „Babymoon“.

Es verleiht seinem Namen einem Treatment – mit entspannender, entstauender Massage, kühlenden Waden-wickeln und einer leichten Nackenmassage. Ganz klar: Die Maxime 100 Prozent Bio und Nachhaltigkeit gilt ebenso für das SPA – etwa mit Produkten der Salzburger Biokosmetik-Manufaktur Pieper Marias, die sogar auf dem Zimmer zur Anwendung bereitstehen. Wie vieles im Haus ist auch das nicht alltäglich …