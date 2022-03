Werbung

Rechtzeitig zum Start der Osterferien am 9. April 2022 erwacht ein Großteil der 53 Mitgliedsbetriebe der TOP-Ausflugsziele Niederösterreichs aus dem Winterschlaf. Die Zielsetzung ist klar: „Wir wollen unseren Gästen rund um das Osterfest einen qualitativ hochwertigen Aufenthalt bieten. Für uns handelt es sich um einen soften Start in die neue Saison.

Ab Mai haben alle 53 TOP-Ausflugsziele ihre Pforten geöffnet. Der Schwerpunkt in den Osterferien liegt auf einem familienfreundlich gestalteten Angebot – unsere Besucherinnen und Besucher können sich auf traditionelle Osterfeste und -märkte, geführte Wanderungen sowie kulturelle und genussvolle Highlights freuen“, sagt Mag. (FH) Eveline Gruber-Jansen, Sprecherin der TOP-Ausflugsziele Niederösterreichs. Eine wunderbare Darstellung aller qualitätsgeprüften Ausflugsziele bietet die neu gestaltete Mobilitätskarte, die online unter www.ausflug.at zur Verfügung steht.

Ostermärkte, Rätselrallyes und frühlingshafte Rabatte

Mit traditionellen Werten überzeugt der Ostermarkt im Renaissanceschloss Rosenburg. Dieser begeistert die Gäste am 2. und 3. sowie am 9. und 10. April mit alter Handwerkskunst und kulinarischen Spezialitäten aus dem Waldviertel. Rund 40 Kilometer weiter westlich ist die Kräuterund Erlebniswelt SONNENTOR tief in Sprögnitz verwurzelt. Mit einer Frühlingsschatzsuche durch das Kräuterdorf läutet dieses TOP-Ausflugsziel am 10. April die neue Saison ein.

Eine duftende Osterhasen-Bäckerei, Abenteuer am Oster-Parcours und eine Ostereier-Werkstatt runden das Programm ab. Mit einem großen Eröffnungsfest am 9. und 10. April macht die KÄSEMACHERWELT in Heidenreichstein auf sich aufmerksam. Neben dem Ostermarkt lohnt sich ein Besuch in die Schaumanufaktur, dem Herzstück des Betriebes. Am coolsten durch die Gegend hoppelt der Osterhase in der LOISIUM WeinWelt in Langenlois. Neben einer Rätselrallye durch die Kellerwelt wird den Besucher*innen ein interaktives Abenteuer rund um den Wein geboten.

Volle Fahrt voraus heißt es für die Gäste der Mariazellerbahn, die mit ihren 85 Kilometern die längste Schmalspurbahn Österreichs ist. Bei der Haltestation Laubenbachmühle lohnt ein Besuch des Betriebszentrums. Am Programm steht am 16. April eine Osterwanderung mit Alpakas. Tipps für Sparefrohs: In der Whisky-Erlebniswelt Roggenreith ist in den Osterferien jede Onlinebestellung versandkostenfrei. Und im Stift Heiligenkreuz gibt es beim Kauf einer Eintrittskarte zur Klosterführung einen Gutschein für 15 Prozent Rabatt auf das Sortiment im Klosterladen.

Dem Osterhasen auf der Spur

In der AMETHYST WELT MAISSAU wird kurz vor den Osterferien die Ausstellung „Glanzvolles Waldviertel – Edelsteine aus Niederösterreichs Schatzkammer“ eröffnet. Tipp: Am 16. April findet der KIDS DAY statt, der mit einer Hüpfburg, Rätselrallye, Bastelstationen und einer Ostereiersuche einiges zu bieten hat. Zu einer lieb gewonnenen Tradition hat sich das „Hoppelfest“ in den Kittenberger Erlebnisgärten entwickelt. Mitten in den aufblühenden Schaugärten in Schiltern wartet auf die Kinder von 9. bis 18. April ein kunterbuntes Programm.

Neben dem Osterhasen sind auch „Kasperl und Strolchi“ vor Ort. Den Osterhasen verschlägt es heuer auch in den Nationalpark Thayatal. Dort versteckt er am Ostermontag (18. April) kleine Präsente unter Wurzeltellern und auf Moospolstern unter den alten Bäumen. Bei dieser familienfreundlichen Tour nehmen Kinder und ihre Eltern die Spur des Osterhasen auf und verfolgen diese durch die Farbenpracht des Frühlings. Im Tierpark Stadt Haag sind Meister Lampe und seine Kaninchenfreunde in einem eigenen Areal untergebracht und freuen sich auf die eine oder andere Kuscheleinheit.

Vom 16. bis 18. April werden im Tierpark zudem Ostereier an die Gäste im Tierpark verteilt. Im Museum Niederösterreich übernimmt das Maskottchen „Poldi“ vielen Aufgaben vom Osterhasten. Die schlaue Eule versendet auf Anfrage gerne Osterpost und liefert den Kids & Teens spannende Insidernews, Bastelideen und Ostergeschichten aus dem Museum. Anmeldung ist bis 6. April 2022 möglich.