Benefiz-Konzerte für „Licht ins Dunkel“

Bereits zum fünften Mal engagiert sich die Band aus dem Pielachtal gemeinsam mit den Niederösterreich Bahnen und Mostviertel Tourismus für den guten Zweck. Diesmal sind mit dem Betriebszentrum Laubenbachmühle und der Ötscher-Basis in Wienerbruck gleich zwei Konzerte geplant: „Die Gäste erwartet an beiden Orten eine geballte Portion ‚Opfekompott‘ in stimmungsvoller Atmosphäre“, erklärt Bandmitglied Michael Flieger.

Der Ticketpreis von 44 EUR (Erwachsene) bzw. 22 EUR (Kinder) kommt zur Gänze „Licht ins Dunkel“ zugute und inkludiert neben den beiden Konzerten die Hin- und Rückfahrt mit der Himmelstreppe (inklusive Sitzplatzreservierung) sowie regionale Schmankerl in der Ötscher-Basis. Aufgrund der jeweils gültigen Covid-19-Verordnungen können sich kurzfristige Änderungen im Programmablauf ergeben.

Programmablauf Benefizkonzert „Opfekompott“

13:37 Uhr: Abfahrt der Mariazellerbahn in St. Pölten Hbf

14:49 Uhr: Ankunft der Mariazellerbahn & Konzert von „Opfekompott“ im Betriebszentrum Laubenbachmühle

15:51 Uhr: Weiterfahrt mit dem Zug nach Wienerbruck (Ankunft 16:32 Uhr)

17:00 Uhr: Verpflegung & Konzert in der Ötscher-Basis

19:29 Uhr: Retourfahrt mit der Mariazellerbahn (ab Wienerbruck)

21:22 Uhr: Ankunft in St. Pölten Hbf

Tipp: Ein Zustieg in die Mariazellerbahn ist zwischen St. Pölten (13:37 Uhr) und Laubenbachmühle (14:49 Uhr) in jeder Haltestelle möglich – u.a. in Ober-Grafendorf (13:54 Uhr), Hofstetten-Grünau (14:06 Uhr), Kirchberg an der Pielach (14:23 Uhr) und Frankenfels (14:41 Uhr).

Ticketeinnahmen für „Licht ins Dunkel“

Tickets für das Konzert sind in limitierter Auflage in den Filialen der Sparkasse im Pielachtal sowie online im Webshop der Niederösterreich Bahnen erhältlich. Bei Kauf eines Konzerttickets wird automatisch eine Sitzplatzreservierung in der Mariazellerbahn vorgenommen. Die Veranstaltung findet unter strenger Einhaltung der aktuell gültigen Covid-19-Eintrittsregeln und Schutzmaßnahmen statt.