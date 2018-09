„Gerade für die kleinen Gäste ist die historische Garnitur, gezogen von der über 100 Jahre alten Elektrolokomotive, ein besonderes Highlight. Die Geschichte der Eisenbahn wird so erlebbar. Ein spannender Tag für Jung und Alt ist garantiert“, informiert der für den öffentlichen Verkehr zuständige Mobilitätslandesrat Ludwig Schleritzko.

Abfahrt am Hauptbahnhof St. Pölten

Im Zug gibt es Kinderschminken, in Laubenbachmühle warten um 9:30 und 10:30 Uhr kostenlose Führungen durch das Betriebszentrum und in Mariazell lockt die Besichtigung vom E-Lok Führerstand. „Abfahrt ist um 9:07 Uhr am Hauptbahnhof St. Pölten. Um 10:29 Uhr kommt der Ötscherbär in Laubenbachmühle an, um 11:47 Uhr dann in Mariazell. Die Rückfahrt erfolgt um 15:27 Uhr und um 18:02 erreichen wir wieder St. Pölten“, ergänzt NÖVOG Geschäftsführer Gerhard Stindl.

Die historische Ötscherbärgarnitur mit E-Lok ist noch an Samstagen bis 29. September sowie am 1.,15. und 22. Dezember unterwegs. Bis Ende 2018 gibt es einen ermäßigten Tarif im Ötscherbär, es gilt der Haustarif der Himmelstreppe.

Familienfest am Bahnhof Mariazell

Am Sonntag, dem 9. September, von 11:00 bis 16:00 Uhr, veranstalten die Mariazellerbahn und die Stadtgemeinde Mariazell gemeinsam ein Familienfest am Bahnhof Mariazell. Die passende Musik liefern „Dezwa“ und „Die Greifer“. Zum umfangreichen Programm zählen eine Dampfzug Sonderfahrt bis Wienerbruck-Josefsberg und retour und ein Kinderprogramm mit Mountainbike Parcours, Spiel- und Bastelstation, Hüpfburg und Schminken.