Die neue B-Klasse betont den Sport im Sports Tourer. Sie sieht dynamisch aus, fährt sich agil und zugleich äußerst komfortabel.

Wie eine große A-Klasse

Optisch hinterlässt das Auto einen echt starken Eindruck – und das ist schon die halbe Miete! Das biedere Hutträger-Image gehört der Vergangenheit an, mit der AMG-Line und dem Diamantgrill kommt man sogar richtig sportlich um die Kurve. So sieht die B-Klasse ein bisschen wie eine große A-Klasse aus. Der Fünftürer ist gewachsen, um 26 Millimeter, auf 4.419 Millimeter. Das Kofferraumvolumen geben die Stuttgarter mit mindestens 455 Litern an, maximal sind 1.540 Liter möglich. Fein: Erstmals gibt es die B-Klasse jetzt auf Wunsch mit elektrischer Heckklappe. Ebenfalls fein (aber leider erst ab Mitte 2019) ist die um 140 Millimeter längs verschiebbare Fondbank sowie (optional) der umklappbare Beifahrersitz.

Das avantgardistische Interieur sorgt mit dem eigenständigen Design der Instrumententafel für ein einzigartiges Raumgefühl. Als zweites Pkw-Modell nach der

A-Klasse erhält die B-Klasse das Multimediasystem MBUX („Mercedes-Benz User Experience“), das eine neue Ära bei „Mercedes me Connectivity“ eingeläutet hat. MBUX ist indi-vidualisierbar und stellt sich auf den Nutzer ein. Es schafft so eine emotionale Verbindung zwischen Fahrer und Passagieren. Zentrales Element sind zwei große Touchscreens. Sie sind nicht nur unglaublich leicht individuell einstellbar, sondern bieten auch eine Grafik, die man anderswo vergeblich sucht! Und wer dann noch mit dem Auto redet, konkret „Hey Mercedes“ sagt, hört – ähnlich wie bei Amazon Alexa – eine freundliche Damenstimme. So kann man mit ein paar Worten nicht nur das Rollo des Glasdachs (wenn vorhanden) schließen oder die Temperatur verändern, sondern erfährt auch das Wetter am Zielort.

Diesel mit Euro 6d

Gestartet wird mit fünf Motoren (ab 116 PS). Als erster Motor überhaupt erfüllt die für den Quereinbau angepasste Version der 2,0-Liter-Dieselbaureihe OM 654 mit 150 und 190 PS (B 200 d und B 220 d, ab 4,2 Liter pro 100 Kilometer bzw. ab 112 Gramm CO 2 pro Kilometer) die erst ab 2020 für Neutypen vorgeschriebene Euro-6d-Norm. Eine erweiterte Abgasnachbehandlung mit zusätzlichem Unterflur-SCR-Katalysator macht dies möglich. Ein Hybridantrieb wird nächstes Jahr nachgereicht. Muss auch erwähnt werden: Eine Premiere feiert das Doppelkupplungsgetriebe mit acht Gängen.

Last but not least der Fahreindruck? Auf kurvigen Landstraßen wird schnell klar, dass die B-Klasse sehr ausgewogen und gutmütig abgestimmt ist. Und die Fahrfreude kommt nicht zu kurz!