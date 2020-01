„In den Semesterferien rücken unsere niederösterreichischen Skigebiete traditionell als attraktive Ausflugsziele in den Fokus. Unsere blau-gelben Bergbahnen überzeugen mit perfekten Pistenverhältnissen, Ski- und Snowboardkursen und Ferienangeboten für Groß und Klein“, informiert Niederösterreichs Mobilitätslandesrat Ludwig Schleritzko.

Die Gemeindealpe Mitterbach steht den Wintersportfans bei geeigneter Schneelage bis 22. März täglich von 9:00 bis 16:00 Uhr zur Verfügung. Neben einem eigens eingerichteten Skibus werden in den Semesterferien spezielle Kinderski- und Snowboardkurse angeboten. Inkludiert sind hier Vergünstigungen im Skiverleih und ermäßigte Liftkarten. Der Skibus dient als Shuttle zwischen den Skigebieten Annaberg, Bürgeralpe Mariazell und Gemeindealpe Mitterbach und kann mit einer gültigen Liftkarte kostenlos genutzt werden.

Eine entspannte und klimafreundliche An- und Abreise zur Gemeindealpe Mitterbach ermöglicht die Mariazellerbahn. „Mit der Himmelstreppe unserer Mariazellerbahn geht es von St. Pölten durch das schöne Dirndltal bis ins imposante Ötscher:Reich. Der Ski- und Snowboardtransport ist kostenlos inbegriffen. Von der Haltestelle Mitterbach trennen dann nur noch wenige Gehminuten vom Wintersportvergnügen“, ergänzt Niederösterreich Bahnen Geschäftsführerin Barbara Komarek.

NOEVOG, Zwickl Die Wunderwiese in Puchis Welt ist besonders für die ersten Ski- und Snowboardversuche geeignet.

Die Wunderwiese und die Schneeberg Sesselbahn in Puchis Welt in Puchberg am Schneeberg sind in den Semesterferien für NÖ und Wien sowie für das Burgenland – von 1. bis 16. Februar – täglich von 9:00 bis 16:00 Uhr geöffnet. Von 1. bis 9. Februar kann die Wunderwiese bereits ab 8:00 Uhr genutzt werden. Die Ski- und Snowboardkurse richten sich hier speziell an Fahranfängerinnen und Fahranfänger.

In Puchis Kinderland kann das Skifahren oder Snowboarden spielerisch erlernt werden. Zwei Zauberteppiche und ein Schlepplift ergänzen das Angebot. „Speziell für die Semesterferien bieten wir auch ein neues Ticket für unsere Wunderwiese an: Im Erwachsenenticket ist der Eintritt für ein Kind bis 6 Jahre kostenlos inkludiert“, so Barbara Komarek.

Information

Weitere Informationen zur Gemeindealpe Mitterbach und zu Puchis Welt gibt es unter www.gemeindealpe.at und www.puchis-welt.at sowie im Niederösterreich Bahnen Infocenter (täglich von 07:30-18:00) unter 02742 / 360 990-1000.