Vorfreude auf Birnbaumblüte & Mostfrühling

Bei frühlingshaften Temperaturen präsentierten Obfrau Michaela Hinterholzer und Geschäftsführerin Maria Ettlinger vom Tourismusverband Moststraße und Projektleiterin Gudrun Vösenhuber von Mostviertel Tourismus beim Mostheurigen Hauer-Hof in Ardagger Stift die vielen Veranstaltungen und Höhepunkte im Mostfrühling.

„Nachdem es die letzten beiden Jahre zur Birnbaumblüte ja eher ruhig war, möchten wir den Mostfrühling heuer endlich wieder ausgiebig feiern“, erklärt Michaela Hinterholzer: „Viele Moststraßen-Wirte und Heurige haben sich dazu etwas überlegt, um den Gästen feinste Schmankerl in der aufblühenden Natur bieten zu können“.

Birnbaumblüte: Höhepunkt zum Tag des Mostes

Die beste Zeit für einen Ausflug in die Region ist ab dem nächsten Wochenende, der Höhepunkt der Birnbaumblüte wird rund um den Tag des Mostes am 24. April erwartet. „Besonders empfehlenswert ist sicher ein Abstecher zu einen der vielen Aussichts- und Fotopunkte, die überall in der Region für einzigartige Ein- und Ausblicke sorgen“, erzählt Moststraße-Geschäftsführerin Maria Ettlinger.

Erreichbar sind die beliebten Plätze etwa über die attraktiven Mostradel-Routen, wie der aussichtsreichen Kollmitzberg-Radroute, die zu einer aussichtsreichen Ausfahrt einladen.

Feierlichkeiten rund um den Tag des Mostes

Zu den Veranstaltungs-Höhepunkten am Tag des Mostes gehören der traditionelle Weistracher Mostkirtag und die Baumblüten-Wanderungen in St. Michael am Bruckbach. Regionale Schmankerl mit Live-Musik erwarten die Gäste beim Mostfrühschoppen beim Seppelbauer (ab 11 Uhr) sowie am GenussBauernhof Distelberger in Amstetten.

Mediengespäch Birnbaumblüte Foto: Hermann Knapp.

Besonders empfehlenswert ist demnächst auch ein aussichtsreiches Picknick inmitten der Blütenpracht. Einen mit regionalen Produkten gefüllten Picknickkorb – inklusive Geschirr und Decke – bietet etwa auch Gastgeberin Maria Hauer vom Hauer-Hof an. „Gegen Vorbestellung befüllen wir den Korb gerne mit frischem Bauernbrot, hausgemachten Aufstrichen, Birnenmost bzw.- Saft und vielem mehr“, erklärt sie.

Damit Interessierte ihren Besuch an der Moststraße rechtzeitig planen können, informiert unsere Birnbaum-Webcam wieder mittels Live-Bild über den aktuellen Blütenstatus.

Details und alle Veranstaltungen zum Tag des Mostes: www.mostviertel.at/tag-des-mostes