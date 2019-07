Ideal für alle, die schon immer einmal die erfrischende, unberührte Landschaft im Naturpark Ötscher-Tormäuer entdecken wollten: Der Tagesausflug „1 Tag Naturerlebnis“ lädt zur gemütlichen Erkundungstour in die Ötscher-Tormäuer – Frühstücksgenuss im Panoramawagen und Wanderjause inklusive.

Einblicke in die unberührte Natur der Ötscher-Tormäuer .

Die Anreise zum Naturpark Ötscher-Tormäuer erfolgt via Himmelstreppe-Garnituren der Mariazellerbahn. Die großzügige Aussicht ins malerische Pielachtal wird mit einem herzhaften („Pikante Einsergarnitur“) oder süßen Frühstück („Liebliches Schmalspurgleis“) im Panoramawagen 1. Klasse garniert. So lässt es sich in den Tag starten! i www.mariazellerbahn.at

Exklusive Einblicke

In Winterbach steigt ein erfahrener Naturvermittler zu. Dank seines großzügigen Wissens über die Pflanzen und Landschaften im Naturpark wird die anschließende Wanderung ab Gösing durch die Hinteren Tormäuer zu einem ganz besonderen Wandererlebnis.

Gerastet wird an den schönsten Plätzen des Naturparks, zur Stärkung darf auch eine kleine Wanderjause aus regionalen Produkten nicht fehlen.

Nach der Führung im Kraftwerk Stierwaschboden, dem ältesten Kraftwerk Niederösterreichs, geht es hinauf zum Naturparkzentrum Ötscher-Basis in Wienerbruck. Von dort aus geht es im Panoramawagen bei Komfort 1. Klasse gemütlich retour zum Ausgangspunkt. Der Zu- und Ausstieg ist an jeder Haltestelle der Mariazellerbahn möglich. i www.naturpark-oetscher.at

1 Tag Naturerlebnis – Eckdaten

Inkludierte Leistungen: Hinfahrt mit Panoramawagen 1. Klasse inkl. Frühstück Begleitung durch einen Naturvermittler Eintritt Naturpark Ötscher-Tormäuer Führung Kraftwerk Stierwaschboden Wanderjause mit regionalen Produkten Rückfahrt mit dem Panoramawagen 1. Klasse

Termine 2019: 20. Juli, 17. August, 21. September, 19. Oktober

20. Juli, 17. August, 21. September, 19. Oktober Dauer: ca. 6 Stunden

ca. 6 Stunden Preis: € 75,- (Erwachsen) bzw. € 39,- (Kinder 6 -14 Jahre). Der angegebene Preis ist ab/bis St. Pölten Hbf. kalkuliert.

Weitere Informationen & Buchung unter: i www.mariazellerbahn.at/1-tag-naturerlebnis bzw. i www.naturpark-oetscher.at/ein-tag-naturerlebnis