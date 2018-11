Wenn Most und Eisen glühen, erwartet Besucher an vier Wochenenden ein einzigartiges Adventerlebnis. „Flammende Weihnacht“ – das sind vier Adventmärkte an der Eisenstraße, in Waidhofen an der Ybbs, Ybbsitz, Gaming und Neubruck sowie die zwei Moststraße-Weihnachtsmärkte in St. Peter in der Au und Seitenstetten. Im Zentrum stehen jeweils die beiden Hauptdarsteller Most und Eisen, die regionstypischer nicht sein könnten. Und allen voran ein besonderes Adventprogramm, bei dem mit Feuerkörben, brennendem Holz und Licht ganz viel Weihnachtsstimmung aufkommt.

Der „Most“, seit langer Zeit Leitgetränk im und Taufpate für das gesamte Viertel, ist bei der „Flammenden Weihnacht“ in wärmender Form als „Glühmost“ zu genießen. Eisen gilt in der Region am Rande des Erzbergs über Jahrhunderte als Wirtschaftsmotor und ist in der Kulturlandschaft bis heute durch seine markante Form verankert. Bei den Mostviertler Adventmärkten wird auch das Eisen immer wieder spielerisch und handwerklich inszeniert.

Die Schauplätze der „Flammenden Weihnacht“ sind Schlösser, Schmieden, Stifte und Klöster. Der feierliche Rahmen und das Spiel mit Feuer und Kälte schaffen eine behagliche, vorweihnachtliche Stimmung. Die Herzen der Besucher schmelzen spätestens beim Perchtenlauf, der Lebkuchenwerkstatt oder dem stimmungsvollen Weihnachtschor.