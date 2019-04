Fast das ganze Waldviertel ist Mountainbike-Land! Im nördlichen Niederösterreich führen die Strecken vorbei an sanften Hügelketten, fjordartigen Seen und Gewässern, Mooren und weiten, dichten Wäldern.

Berühmt und berüchtigt ist der Granittrail.

Im Rahmen der Alpentour Niederösterreich führt der Granittrail auf einer Länge von 153 Kilometern und rund 3.020 Höhenmeter in 3 Etappen vom Waldviertel zur Donau. Der Granittrail beginnt ganz im Norden Österreichs bei der tschechischen Grenze in Gmünd über Groß Gerungs, Bärnkopf, Gutenbrunn und Altenmarkt nach Persenbeug.

1. Teiletappe Granittrail: Die 850 Höhenmeter der ersten Etappe etwa verteilen sich angenehm auf rund 60 Kilometer. Die über Jahrmillionen in ihre sanfte Hügelform zurecht geschliffene Landschaft aus Granit und die ausgedehnten Wälder des Waldviertels prägen die „Einsteigerstrecke“ der Alpentour.

http://www.waldviertel.at/a-granittrail-1-teiletappe

2. Teiletappe Granittrail: Die zweite Etappe von rund 46 Kilometer führt Sie durch stille Wald- und Wiesengelände der Sonne entgegen. Das Waldviertel drückt hier seinen Swing-Rhythmus aus. Die Takte wechseln von einer beschwingten Operette kleiner Dörfer, Lichtungen und dunkler Tann, dass sich in gleichmäßigen, lockeren Pedaltritten wiederspiegelt.

http://www.waldviertel.at/a-granittrail-2-teiletappe

3.Teiletappe Granittrail: Alles scheint nahtlos ineinander zu verfließen und zu verschwimmen in der rund 46 Kilometer langen dritten Etappe des Granittrails – die Wälder in die Felder, das alles beherrschende Grün in das Blau des Himmels, das Rauschen der Ysper in das Rauschen der Wiesen.

http://www.waldviertel.at/a-granittrail-3-teiletappe

Tipp: Bestellen Sie die MTB Karte Waldviertel gleich im Waldviertel Online Shop oder suchen Sie Ihre nächste Tour auf unserer interaktiven Karte!

http://Mehr Infos: www.waldviertel.at/ mountainbike-strecken