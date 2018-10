„Die Eisenbahnerkapelle begleitet unsere Waldviertelbahn bei ihrem traditionellen Ausflug. In Gmünd und Groß Gerungs erwartet die Gäste ein Platzkonzert, in Weitra, Steinbach und Langschlag wird aufgespielt. Diese musikalische Reise durch das schöne Waldviertel steht ganz im Zeichen gelebter Tradition“, informiert der für den öffentlichen Verkehr zuständige Mobilitätslandesrat Ludwig Schleritzko.

„Unsere Nostalgiegarnitur fährt um 13.15 Uhr in Gmünd ab und erreicht Groß Gerungs um 15.10 Uhr. Um 17.00 Uhr tritt der Musikantenexpress dann wieder die gemütliche Rückreise nach Gmünd an“, ergänzt NÖVOG Geschäftsführerin Barbara Komarek.

Seit über 115 Jahren pfauchen und ziehen Dampf- und Diesellokomotiven durch den hohen Norden Niederösterreichs. Die Waldviertelbahn ist in der aktuellen Saison noch bis 28. Oktober an Samstagen, Sonn- und Feiertagen für die Gäste unterwegs. Im Advent locken Sonderzüge zum Weitraer Advent und zum Weihnachtsmarkt in Brand.