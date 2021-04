Wie wäre es mit einer genussvollen Wachautour am Fluss mit der „BRANDNER Schiffahrt“? Oder Mohnöl von der World of STYX, das in der Hautpflege eine hohe regenerative Wirkung besitzt? Für funkelnde Augen bei Mama sorgt garantiert ein Edelsteinbäumchen aus der Amethyst Welt Maissau. Falls in nächster Zeit Entspannungsmomente gefragt sind, dann sind die Gutscheine für die Therme Laa – Hotel & Silent Spa wärmstens zu empfehlen. Immer beliebt und ein Klassiker in der Geschenkewelt sind die buchbaren Lama-Alpaka Wanderungen im Naturpark Hohe Wand. Und wenn die Fahrt selbst zum Erlebnis werden soll, dann sind Wertgutscheine für die Niederösterreich Bahnen und Rax-Seilbahn die ideale Wahl.

Neue Ausflugsaison wird zur Realität

Eine einheitliche Öffnung der Kultur-, Freizeit- und Gastrobetriebe wurde von der Bundesregierung für Mitte Mai in Aussicht gestellt. In der Online-Geschenkewelt der Top-Ausflugsziele Niederösterreichs erhalten die Ausflügler im Land einen kleinen Vorgeschmack auf die kommende Saison.

„Wir von der Arbeitsgemeinschaft sowie unsere insgesamt 2.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sehnen den Start der neuen Ausflugsaison herbei“, bestätigt Gruber-Jansen und ergänzt: „Unser Gütesiegel wurde auf Hochglanz poliert. Es steht für einen sicheren Aufenthalt und repräsentiert unseren hohen Qualitätsanspruch rund um das Ausflugsthema. Unter Einhaltung der gesetzlichen Rahmenbedingungen und mit einem umfassenden Sicherheitskonzept werden unsere 50 Mitgliedsbetriebe mit ein wenig Verspätung Frühlingsstimmung verbreiten. Unter www.top-ausflug.at ist ersichtlich, wer schon zum Muttertag geöffnet hat."

Mehr zu den Top-Ausflugszielen Niederösterreichs findet ihr unter: www.top-ausflug.at.

Tipp für die Ausflugsaison: Eine Vielzahl der Top-Ausflugsziele kann mit der Niederösterreich-CARD bei freiem Eintritt besucht werden: www.niederoesterreich-card.at