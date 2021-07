Auf Basis der aktuellen Covid 19-Verordnung, die per 1. Juli in Kraft ist, kann wieder das gesamte Besucherprogramm angeboten werden. Besonders beliebt sind Bootstouren in Schlauchboot, Kanu oder auf der Tschaike – diese sind ein besonderes sommerliches Ausflugserlebnis für die ganze Familie und bieten an heißen Tagen Erfrischung durch Wind und Wasser.

Im schlossORTH Nationalpark-Zentrum ist neben dem Auerlebnisgelände Schlossinsel nun auch wieder die Ausstellung DonAUräume geöffnet und kann täglich im Rahmen einer Führung besucht werden.

Auf die Sicherheit für alle Teilnehmenden wird stets Augenmerk gelegt: Die Nationalpark-Rangerinnen und -Ranger wurden zu den behördlichen Hygienebestimmungen speziell geschult. In geschlossenen Räumen ist ein Mund-Nasenschutz erforderlich.

Wir beraten Interessenten gerne über alle Möglichkeiten, den Nationalpark Donau-Auen zu erleben: Tel. 02212/3555, schlossorth@donauauen.at