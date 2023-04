TOP-Ausflugsziele starten mit 53 Attraktionen

Werbung

Seit über 20 Jahren stehen die TOP-Ausflugsziele Niederösterreichs für Tagesausflüge mit Qualitätsgarantie. Aktuell führen 53 Mitgliedsbetriebe das erfolgreich initiierte Gütesiegel, das rechtzeitig zum Saisonstart im frischen Look und in den Landesfarben blau-gelb erstrahlt: „Eine erfolgreiche Marke muss kontinuierlich gepflegt und weiterentwickelt werden. Im Zuge unseres durchgeführten Markenprozesses haben wir unser Gütesiegel modifiziert. Dieses soll ein gutes Stück Niederösterreich repräsentieren. Unsere Stärke liegt im regelmäßigen Austausch der Mitgliedsbetriebe – eben dieses gepflegte Miteinander sorgt dafür, dass wir Jahr für Jahr die treibende Kraft in Niederösterreichs Ausflugstourismus sind“, sagt Mag. (FH) Eveline Gruber-Jansen, Sprecherin der TOP-Ausflugsziele Niederösterreichs.

Um die 53 Attraktionen im Land gekonnt in Szene zu setzen, wurde die Agentur „Zum goldenen Hirschen“ mit der Neupositionierung des Gütesiegels beauftragt: „Unser Konzept zielt darauf ab, eine konsistente und einheitliche Markenidentität auf allen On- und Off-Kanälen zu schaffen“, betont Herbert Rohrmair-Lewis, Geschäftsführer „Zum goldenen Hirschen“.

Das Gütesiegel, das seit 2002 besteht, wird auf Basis eines 65-Punkte-Kriterienkatalogs vergeben. Die damit ausgezeichneten Betriebe in Niederösterreich dürfen sich offiziell als „TOP-Ausflugsziel“ bezeichnen.

Starke PartnerInnen und neue Mobilitätskarte

Endlich ist es so weit: Die TOP-Ausflugsziele Niederösterreichs läuten die neue Saison ein. Mit Ende April erwachen auch die letzten qualitätsgeprüften Ausflugsziele aus dem Winterschlaf. Familien mit Kindern schöpfen somit aus dem Vollen. Wählen können Gäste aus 53 Mitgliedsbetrieben, die in sieben Kategorien gegliedert sind: „Bahn- & Schifffahrt“, „Burgen & Schlösser“, „Genuss-, Garten- & Erlebniswelten“, „Museen & Ausstellungen“, „Stifte & Klöster“, „Thermen & SPA“ sowie „Tier-, Natur- & Nationalparks“.

Einen wunderbaren Überblick rund um Niederösterreichs Ausflugsparadies erhalten alle Interessierte in der neu-gestalteten Mobilitätskarte. Diese beinhaltet nicht nur die TOP-Ausflugsziele, sondern zeigt auch die schönsten Bahn- und Radrouten sowie Schiffsanlegestellen.

„Zusätzlich wurde heuer wieder die Kooperation mit der Niederösterreich-CARD verlängert. Rund 90 Prozent unseres Angebotes ist damit abgedeckt“, ergänzt Gruber-Jansen.

Mehr Informationen zu den TOP-Ausflugszielen Niederösterreichs finden Sie unter: www.top-ausflug.at