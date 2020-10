ORF-Show: Hohe-Wand-Skywalk nicht unter den Top-3 .

Der ORF suchte auch in diesem Jahr am Nationalfeiertag unter dem Motto „9 Plätze – 9 Schätze“ den schönsten Platz Österreichs. Geworden ist es diesmal die Strutz-Mühle in Wies in der Steiermark.