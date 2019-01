Menschen, Städte und Länder verändern sich. Die Welt ist unaufhörlich in Bewegung. Bei der Niederösterreichischen Landesausstellung „Welt in Bewegung“ in Wiener Neustadt dreht sich alles um das Thema „Mobilität“.

An den beiden Ausstellungsorten Kasematten und Museum St. Peter an der Sperr widmet man sich den Fragen „Wie verändert Mobilität unsere Zukunft?“ und „Wie sieht die Stadt der Zukunft aus?“.

Anlässlich des 500. Todestages von Kaiser Maximilian I. erfahren Besucher in Wiener Neustadt auch mehr über sein Leben und Wirken. Im Stift Neukloster, im Museum St. Peter an der Sperr und in der Theresianischen Militärakademie begibt man sich auf die Spuren des Kaisers.

Ein Besuch bei der Landesausstellung lässt sich mit einem genussvollen Kurzurlaub verbinden. Spannende Reiseangebote führen ins Schneebergland, Semmering-Rax-Gebiet, in die Region Bucklige Welt–Wechselland und entlang des Wiener Neustädter Kanals.

Mehr zur Landesausstellung findet ihr hier: www.noen.at/landesausstellung2019