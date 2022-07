Erfrischend und abenteuerlich: 300 Ausflugsziele

Werbung

Endlich Ferien! Die Kleinen stürmen am liebsten hinaus ins Freie und am allerbesten ins kühle Nass, die Großen zieht es vielleicht in „gemäßigte Klimazonen“ von Museum und Weinkeller, die Spannung Suchenden in Tropfsteinhöhlen oder Kletterparks, die Entspannung Suchenden in Nationalparks und Bergwelten. Die Niederösterreich-CARD ist die Eintrittskarte für Niederösterreich!

Tourismuslandesrat Jochen Danninger: „Die vergangenen Monate waren für viele Familien eine große Herausforderung: Home Office, Home Schooling,… Schulveranstaltungen und Ausflüge, die vor der Pandemie Abwechslung brachten, waren nicht oder nur eingeschränkt möglich. Die kommenden Sommerwochen werden daher viele Familien für gemeinsame Ausflüge und Unternehmungen nutzen, welche im stressigen Arbeits- und Schuljahr vielleicht zu kurz gekommen sind. Die Tage sind herrlich lange und die Außentemperaturen laden dazu ein, im Freien etwas zu unternehmen. Das reicht vom Badespaß in Frei- und Strandbädern über Seilbahnen, um bequem in kühle Bergwelten zu flüchten bis zu Keller- und Höhlenführungen, um sich unterirdisch abzukühlen und dabei noch viel zu erleben! Die Niederösterreich-CARD ist dabei ein nützliches Utensil und ein wichtiges Argument für einen Ausflug in oder nach Niederösterreich!“

Klemens Wögerer, Geschäftsführer der Niederösterreich-CARD ergänzt: „Natürlich gibt es auch bei Schlechtwetter mehr als genug Möglichkeiten, mit der Niederösterreich-CARD einen tollen Ferientag zu verbringen. Die aktuelle Landesausstellung ‚MARCHFELD Geheimnisse‘ ist derzeit eines der beliebtesten Ausflugsziele, das Kaiserhaus in Baden oder die Besucherwelt am Flughafen Schwechat sind ebenso spannend bei Regenwetter. Wer mit Kindern unterwegs ist, lässt sich vielleicht im KRISTALLIUM glas.erleben in Hirschenwies oder im Haus der Wildnis in fremde Welten entführen, tobt sich in der Kletteranlage Klosterneuburg aus oder schwebt mit der Rax-Seilbahn zum Natur- und Erlebnispfad in lichten Höhen.“

Richard Fohringer, Geschäftsführer von Fireland Foods in St. Pölten: „Vom kleinen Chili-Anbaubetrieb in Ruprechtshofen ist unser Betrieb in den letzten 15 Jahren zu einem 400m2 Areal mit Erlebnistour und Verkostungen, Kinderspielplatz und Shop gewachsen, zusätzlich gibt es immer wieder auch Veranstaltungen wie z.B. unser Chilifest am 13. August. Heute werden mehrere hundert Chilisorten von mild bis höllisch-scharf angeboten − roh oder zu Saucen, Ölen oder Snacks verarbeitet, erhältlich sind auch kreative Geschenkkörbe. Nicht umsonst sind wir als ‚Österreichs schärfstes Ausflugsziel‘ auch Partner der Niederösterreich-CARD.“

Michael Duscher, Geschäftsführer der Niederösterreich Werbung betont: „Von Kulinarik über Kultur bis zu Natur- und Erlebnisregionen: Niederösterreich ist in jeder Hinsicht ein anregendes und entspannendes Ausflugs- und Urlaubsziel, sicher und leicht erreichbar. Das haben viele Menschen in den letzten beiden Jahren auch wieder neu für sich entdeckt. Diese Gäste wollen wir auch heuer davon überzeugen, den Tagesausflug gleich zum Kurzurlaub zu machen und mehrere Tage in Niederösterreich zu verbringen. Ich bin sicher, dass die Niederösterreich-CARD dafür ein attraktiver Motivator ist − nicht umsonst ist sie die erfolgreichste und beliebteste Ausflugskarte Österreichs!“

Badespaß mit der Niederösterreich-CARD:

www.niederoesterreich-card.at/badespass-mit-der-card-2

Tipps zur Abkühlung in erfrischenden Tiefen oder luftigen Höhen: www.niederoesterreich-card.at/erfrischende-tiefen-luftige-hoehen-und-kuehles-wasser

Sommerliche Ausflugstipps und Urlaubsideen mit der Niederösterreich-CARD: www.niederoesterreich-card.at/ausflugstipps-sommerferien

Tipp: Kurzentschlossene können die Niederösterreich-CARD auch bequem von zuhause aus kaufen oder verlängern. Mit dem Print@Home-Gutschein wird sie unkompliziert zum Geschenk!