Über 10.000 Wintersportfans in den Skigebieten .

In insgesamt acht Skiregionen in Niederösterreich konnten am 20. Jänner alle im NÖ Familienpass eingetragenen Personen zum halben Preis Skifahren. Im Skigebiet St. Corona am Wechsel wurde zudem das Familienfest gefeiert.