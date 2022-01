NÖ Familienskitage: Vergünstigtes Skifahren für Familien

Am 30. Jänner und am 5. März 2022 finden die Niederösterreichischen Familienskitage statt. An diesen beiden Terminen bekommen Besitzer des Niederösterreich Familienpasses samt ihren Familien Skitickets in teilnehmenden Skigebieten zum halben Preis.

Um die NÖ Familienskitage so sicher wie möglich zu gestalten, ist der Ticketkauf für fast alle Skigebiete ausschließlich vorab online über die Webseiten der einzelnen Skigebiete möglich. NÖ Familienpass-Inhaber können mit Gutschein-Codes eine Ermäßigung von 50 Prozent auf die reguläre Tageskarte im jeweiligen Tarif in Anspruch nehmen.

NÖ Familienpass online beantragen

„Jene, die noch keinen NÖ Familienpass besitzen, haben jederzeit die Möglichkeit, diesen vorab online auf noe.familienpass.at zu beantragen“, sagt Familien-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister in einer Aussendung.

Am 30. Jänner nehmen folgende niederösterreichische Skigebiete an der Aktion teil: Erlebnisarena St. Corona am Wechsel, Annaberg, Mönichkirchen-Mariensee, Puchberg am Schneeberg, Mitterbach, Bürgeralpe Mariazell, Hochkar, Lackenhof am Ötscher und Semmering Hirschenkogel.

Details zu den NÖ Familienskitagen können unter www.noe-familienland.at nachgelesen werden.