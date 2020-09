Im nördlichen Weinviertel liegt der hübsche Ort Falkenstein, das mit Ruine, Weinbergen und vielen Heurigen perfekt für eine Rundwanderung mit anschließendem Heurigenbesuch ist.

Über die Weinviertelautobahn und kleines Stück auf der Bundesstraße geht es bequem nach Falkenstein. Direkt vor dem Rathaus finden sich entlang der Straße Parkplätze und hier startet auch unsere Wanderung.

Vorbei an der Kirche wandern wir in die Weinberge – mit herrlichem Ausblick auf die Ruine Falkenstein. Nach einem Waldpfad geht es auf eine Wiese mit Sträuchern und vereinzelten Bäumen – es lohnt sich hier einmal umzudrehen: ein perfekter Blick auf den Ort bietet sich von dieser Anhöhe.

Bei der Burg angelangt kann diese gegen ein kleines Entgelt besichtigt werden. Unsere Wanderroute führt nach rechts auf dem Feldweg etwas bergab. Eines ist in Falkenstein abgesehen von der schönen Weinviertler Landschaft besonders: es gibt eine wahre Fülle an Rastplätzen, jeder perfekt zum Verweilen, mit toller Aussicht und oft mitten in den Weinbergen – da zahlt es sich aus eine Jause mitzunehmen!

Info-Tafeln begleiten unseren Weg, auf denen Interessantes zur Region zu lesen ist. So gelangen wir zu einem kleinen waldigen Hügel, den wir rechts umrunden – noch einmal können wir so die Ruine aus einer anderen Perspektive bewundern. Auf einer Wiese zwischen den Weinstöcken geht der Weg hinunter – hier gibt es Tafeln mit Wissenswertem rund um den Wein – und eine riesengroße Reblaus!

An der Mariengrotte vorbei geht es in den Ort hinein, bis wir bei der Hauptstraße ankommen. Diese überqueren wir und folgen gleich einem schmalen Pfad nach links. Nun verlassen wir noch einmal Falkenstein und steigen gegenüber der Ruine in die Weingärten auf. Auch auf dieser Seite gibt es Rastplätze und eine spannende Aussicht auf den Ort und die Ruine. Der Abstieg erfolgt dann durch die Kellergasse. Hier gibt es Weine zum Kaufen und Heurigen zum Einkehren - was könnte ein besserer Abschluss einer Wanderung im Weinviertel sein?

Noch viel mehr von dieser Wanderung wie Wanderkarte, GPS-Track, Video und viele Fotos unter:

www.diereisereporter.at