Start dieser kleinen Wanderung ist der Parkplatz am Ende der Sackgasse östlich von Merkersdorf. Von hier geht ihr über die steinerne Brücke und folgt dem Forstweg bis ihr die Burg seht.

Nun müsst ihr euch entscheiden: gleich jetzt Burgbesichtigung oder nach der Runde das kleine Stück noch einmal herauf gehen. Und wird diese Entscheidung abgenommen: wir sind zu früh dran, die Burg ist noch zu! Der Rundwanderweg führt rechts an der Burg vorbei und folgt dem Kajabach ins Tal. Vorsicht - bei unserem Besuch war es sehr matschig. Es hat aber auch die vergangenen Tage doch recht stark und auch lange geregnet. Aber wir sind froh, die Bergschuhe und nicht leichte Trekkingschuhe anzuhaben.

Der Abstieg ist landschaftlich sehr schön - Türkenbundlilien haben wir schon lange nicht mehr gesehen, hier wachsen sie entlang des Weges. Dann freuen wir uns noch über eine klitzekleine Ringelnatter - zu schnell für den Fotografen - und über schöne Schmetterlinge. Da hat es geklappt mit dem Foto, wobei Schmetterlinge ja immer so eine besondere Herausforderung sind: kaum ist man bereit fürs Foto, flattern sie los zum nächsten Plätzchen. Fotograf wieder hinterher, langsam und leise, damit sie ja nicht aufschrecken..... und so wird es ein schönes Spiel!

Unten im Tal, bevor es über eine Brücke geht, zweigen wir nach links ab. Bald geht es über eine kleine Brücke und dann auf einem Waldweg nach oben zum Parkplatz zurück.

Eine kleine Runde, aber oft möchte man sich ja noch schnell ein wenig die Beine vertreten, da ist so was ja gerade das Richtige. Wollt ihr weiter wandern, so könnt ihr hinunter zum Fluss und dann entlang der Thaya weiter wandern und so die Runde nach Belieben vergrößern.

Noch viel mehr von dieser Wanderung wie Wanderkarte, GPS-Track und viele Fotos unter: www.diereisereporter.at