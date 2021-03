Gerade die Landschaften des südlichen Waldviertels bieten mit ihren schroffen Felsen, den tief eingeschnittenen Tälern und den mäandernden Flüssen einen malerischen und überaus beeindruckenden Anblick - und sind ideal für Wanderungen mit hohem Erlebnisfaktor! Wir wandern vorbei an Burg Hartenstein und der Gudenushöhle entlang der Kleinen Krems und nach dem Zwickl hoch zum Wotansfelsen. In einer gemütlichen Runde geht es dem Fluss entlang wieder zurück.

Von Krems kommend geht es in Weißenkirchen hoch ins Waldviertel. Nach dem kleinen Ort Maigen fahren wir hinunter ins Tal zur Kleinen Krems und vor der Brücke über diese sind links neben der Straße Parkmöglichkeiten. Alternativ dazu könnt ihr ein kurzes Stück auf der Zufahrtsstraße zur Burg Hartenstein bis zum Fahrverbot fahren - rechts vom Weg und links unten beim Fluss gibt es weitere Parkplätze.

Diesem Forstweg folgen wir ins Tal hinein - zuerst kommen wir an einer großen alten Mühle vorbei, die leider schon ein Lost Place geworden ist. Ein paar Kehren weiter sind wir wirklich überrascht - was für eine mächtige Burg thront oben am schroffen Felsen! Mehr ein Schloss als eine Burg dominiert der perfekt erhaltene jüngere Teil der Burg die Frontansicht, darüber nicht minder beeindruckend die Reste der alten Burg. Zum Teil Ruine, zum Teil noch sehr gut in Schuss. Besichtigen können wir die Burg jedoch nicht, sie ist in Privatbesitz.

Links vorbei über eine Brücke gehen wir der Kleinen Krems entlang. Nach ein paar Kurven führt ein Steg hinüber zur Gudenus-Höhle, die wir natürlich besichtigen. Spannend, wenn man drinnen steht und bedenkt, dass hier schon Neandertaler gehaust haben.

Unsere Tour führt uns weiter bis zum Zwickl, dort überqueren wir die Brücke und gleich darauf noch eine zweite. So umrunden wir ein überaus hübsches Haus an einer Wehranlage. Es ist in einem Top-Zustand und strahlt in fröhlichem Schönbrunner-Gelb. Auf der anderen Flussseite folgen wir dem Weg nach rechts , der nach einer Kurve hinauf führt. Nun geht es bergauf, schön moderat und nicht steil, aber es kommen mehr oder weniger alle Höhenmeter dieser Wanderung. Immer mehr heben wir uns über das Flusstal hinauf und genießen die Ausblicke.

Genau in einer Kehre dann der erste (und einzige) Wegweiser zum Wotansfelsen. Hier mangels Wegalternativen total sinnlos, aber immerhin. Ihr bleibt einfach immer auf dieser Forststraße und geht weiter hinauf. Dieser Abschnitt ist nicht markiert und so ist die ausgedruckte Karte oder der Track eine wichtige Hilfe, da doch mehrmals Querwege kommen. Im oberen Teil ist dann plötzlich wieder eine Wandermarkierung in blau-weiß vorhanden. Sie bringt euch direkt zum Wotanfelsen. Dazu müssen wir vom Hauptweg nach links abzweigen und dann durch den Wald ein paar Meter hoch gehen. Schon ist unser Ziel erreicht und wir genießen eine Pause. Was für eine phänomenale Aussicht aufs Tal hinunter. Direkt am Felsen sind zwei Zeichnungen von Wotan und Runen angebracht. Es ist ein mächtiger Felsen, passend für den obersten Gott der Germanen.

Nach der Jause geht es das kleine Stück zurück zum Hauptweg, dem wir dann nach links folgen. Es ist wunderschön, dem Kamm entlang zu spazieren. Einmal queren wir einen Weg, wo gegenüber ein Schild zu sehen ist. Lustig, mitten im Nirgendwo hat der Weg einen Namen: es ist der Wolfgang-Hirmke-Weg. Nach einiger Zeit geradeaus macht der Weg einen Bogen - Achtung: hier nicht nachgehen, sondern den unauffälligen gerade aus in den Wald wählen!

Auf ihm geht es weiter dem Kamm entlang. Er bringt uns durch den Wald und ins freie Feld. Hier kommen wir zu einer Kreuzung und wenden uns nach links. Bei der nächsten Möglichkeit gehen wir wieder nach links und haben so eine Wendung vollzogen.

Bald betreten wir den Wald und lassen die Wiesen hinter uns. Auf diesem Abschnitt können wir einer Markierung folgen und so gemütlich dahin schlendern, ohne groß nachdenken zu müssen, wohin wir uns wenden sollen. Nur einmal heißt es auch hier die Augen offen zu halten. In einer Kehre geht exakt in der Mitte unser Wanderweg weiter. Wenn ihr genau schaut, dann könnt ihr auch die erste blau-weiße Markierung erkennen. Sie ist nur recht unscheinbar an einem Baumstamm versteckt. Habt ihr diese Abzweigung genommen, könnt ihr wieder gemütlich dahin marschieren, denn ab hier ist es sogar mit Wegweisern perfekt markiert. Unten im Tal geht rechts vom Hauptweg ein schmaler Pfad weg, der uns zu einer Brücke bringt, die wir überqueren. Auf der anderen Seite gibt es ohnehin nur eine Richtung, in die ihr euch wenden könnt, nach links. Nun geht es minimal bergauf, dann stehen zwei Wege zur Auswahl: ihr nehmt den linken, der bergab führt.

Lange folgen wir dem Weg und damit der Kleinen Krems - bis wir in unseren Hinweg beim hübschen gelben Haus am Zwickl einmünden. Das letzte Stück unserer heutigen Wanderung gehen wir auf unserem Hinweg vorbei an Gudenushöhle und Burg zum Auto zurück!

