Wahrzeichen der Weinstadt Retz im nördlichen Weinviertel ist weder eine Weinrebe noch ein Weinstock – nein, es ist eine Windmühle, noch dazu die einzige in Österreich, die vollständig eingerichtet und betriebsfähig ist.

Auf unserer Tour geht es über den Wenzelsteg rund um die Windmühle, ins stimmige Hinterland und wieder zurück nach Retz.

Start unserer Wanderung ist der Hauptplatz in Retz – hier befinden sich genügend Parkplätze ringsum. Bevor es losgeht, lohnt sich ein Blick auf die einzelnen Gebäude. Spannende Architektur, interessante Häuser und fast schon südländisches Flair beim Verderberhaus beeindrucken.

Hier finden sich auch die ersten Wanderwegweiser: gelbe Pfeile weisen den Weg zu Windmühle und Wenzelsteg. So verlassen wir die Innenstadt und biegen bald nach links bergauf ab: der Weg führt uns zum ersten Highlight der Wanderung, der Retzer Windmühle. Schon beim Anstieg können wir sie bewundern, der Blick von unten lässt sie majestätisch im blauen Himmel in frischem Weiß strahlen. Oben angelangt könnt ihr eine Pause machen – hier gibt es einen wunderbaren Ausblick über Retz und das Weinviertel selbst mit seinen sanften Hügeln und Weinbergen.

Hinter der Windmühle ist ein beeindruckender Kreuzweg mit überlebensgroßen Figuren, die mitten in der Landschaft stehen. Ein kleiner Umweg, der sich mehr als auszahlt, bevor wir weiter der Wandermarkierung folgen. Leicht bergan führt uns der Weg ins Hinterland. Kurz nach dem „Eierstein“ zweigt links ein kleiner Pfad von unserem Weg nach oben ab – dort findet ihr ein Bankerl und eine tolle Aussicht zurück zur Windmühle! Es ist sehr einfach, dem Weg zu folgen, da es immer weiter gerade aus geht.

Nach einer Wiese auf der rechten Seite erreichen wir den Umkehrpunkt unserer Runde – nun führt der Weg in den Wald hinein und stetig bergab. Einmal gilt es beim Abstieg ein Privatgrundstück zu durchqueren – aber ein Schild weist darauf hin, dass Wanderer passieren dürfen. Schon wenig später mündet der Weg in eine Straße und führt in die Stadt hinein. Es ist eine typisch Weinviertler Straße mit bunter Häuserzeile, liebevoll renoviert und hübsch dekorierten Häusern. Der Weg ist nun zwar weniger häufig markiert – aber es ein Leichtes ihm dennoch zu folgen und zurück auf den Hauptplatz zu gelangen.



