Die zauberhaftesten Veranstaltungen im neuen Jahr.

Im März 2020 wird die neue Show „Dreams Come True“ aus der erfolgreichen „Disney in Concert“-Reihe wieder in Österreich zu sehen und vor allem zu hören sein. Bereits in den letzten zwei Jahren konnten in Deutschland und Österreich über 200.000 Besucher in die musikalischen Disney Welten eintauchen. Neben dem Hollywood-Sound-Orchestra werden auch im kommenden Jahr zahlreiche Starsolisten die schönsten Disney Songs auf der Bühne live performen.