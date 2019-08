Diese Veranstaltungs-Highlights erwarten euch im August.

Das Bühnenstück von Ulrich Becher und Peter Preses wurde ursprünglich als "tragische Posse" bezeichnet und im Jahr 1948 an der Scala in Wien uraufgeführt. In der Filmversion von Franz Antel, der die Titelrolle mit Karl Merkatz besetzte, wurde der Bockerer auch für den Oscar nominiert. Sogar in Peking und Shanghai wurde das Stück aufgeführt. Nun feiert „Der Bockerer“ 2019 bei den Wachaufestspielen Weissenkirchen sein erneutes Comeback. Karten gibt's im NÖN-Ticketshop!