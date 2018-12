Einige Entdeckungen entstehen am Schreibtisch. Zwischen Stapeln von Büchern, Dokumenten und Studien in der Österreichischen Akademie der Wissenschaften. Andere unter der sengenden Sonne auf der staubigen Erde der Ausgrabungsstätte in Nubien. Wie jene des niederösterreichischen Archäologen Manfred Bietak.

Das Volk der Hyksos gibt auch heute noch viele Rätsel auf. Deren Hauptstadt wurde 1966 bei der heutigen Stadt Tell el-Dab’a von Manfred Bietak entdeckt. | Archiv der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, Chiara Reali

Seit Jahrzehnten erforschen österreichische Archäologen im östlichen Nildelta die Überreste der Königsdynastie der Hyksos, die zwischen 1640 und 1530 v. Chr. in Ägypten herrschten. 1966 wurde hier die Hauptstadt Auaris und der zeitlich darauf folgende Flottenstützpunkt Tuthmosis III. mit dem Namen Perunefer entdeckt – unter der Federführung Bietaks. „Am Anfang war es ein Rätsel für uns. Erst später, als mehr und mehr der Tausenden Fragmente von minoischen Fresken mit Löwen, Stierkämpfen und Jagdszenen zutage kamen, begriffen wir den unglaublichen Reichtum unseres Grabungsplatzes.“

Seit 1990 legt der emeritierte Professor gemeinsam mit seinem Team die 5,5 Hektar große Palastanlage frei. Seinen hoch dotierten „ERC-Advanced Grant“, den Förderpreis für Grundlagenforschung des Europäischen Forschungsrates, erhielt er jedoch für die Erforschung der Relikte der Hyksos Dynastie mit ihrer fremdartigen Kultur, ihren Tempeln und bizarren Grabbräuchen. Der Gipfelpunkt einer großen Karriere, die ganz klein, als geschichteinteressierter Junge begann.

Glück, Ehrgeiz & Neugierde

„Viele Chancen wirst du nicht haben, aber gut, wenn es dich glücklich macht“, sagte sein Vater ihm damals, als er erzählte, Ägyptologie und Urgeschichte studieren zu wollen. Aber: „Ich hatte Glück. Glück, Förderer zu haben. Und natürlich eine gesunde Portion Ehrgeiz, die von Neugierde getrieben war“, schmunzelt der 78-Jährige.

Mit 23 Jahren war er der jüngste Ausgrabungsleiter in Ägypten. Ohne feste Mitarbeiter. Nach einiger Zeit kam ein Büro dazu. Dann eine Sekretärin, dann wissenschaftliche Mitarbeiter, dann eine Bibliothek. Er gründete das Österreichische Archäologische Institut in Kairo. Veröffentlichte zahlreiche Fach-Publikationen, gab Zeitschriften heraus, lehrte an der Universität, hielt weltweit Vorträge auf Konferenzen. Und forschte: von der Archäologie und Geschichte Nubiens und des Sudans bis hin zur Architektur der Tempel und Paläste in Ägypten und Levante. Vier Jahrzehnte lang lebte Manfred Bietak dafür in Ägypten.

Zuhause in Reith

Für die Zeit in Österreich erwählte er sich in Reith bei Langenlois ein Feriendomizil, aus dem mittlerweile sein Zuhause wurde: „Ich fühle mich hier wohl. Mir gefällt die Umgebung und die Nachbarn sind ein außergewöhnlicher Glücksfall!“ Bereut hat der 78-Jährige seinen eingeschlagenen Lebensweg nie. „Im Großen und Ganzen“, sagt Bietak, „ist es eine Erfolgsstory.“ Eine, deren Ende noch nicht in Sicht ist. Denn auch jetzt, als 78-jähriger emeritierter Professor, ist er gedanklich nach wie vor in Ägypten, um das Rätsel um die Herkunft der Hyksos zu lösen.