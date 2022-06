9.000 Sitzplätze mehr zum Start in die Ferien

Am Freitag dürfen sich die Schüler:innen in den östlichen Bundesländern Wien, Niederösterreich und dem Burgenland über den Start der Sommerferien freuen. Damit die Anreise zum Urlaubsdomizil auch stressfrei verläuft, stocken die ÖBB am kommenden Wochenende die Anzahl der Sitzplätze um über 9.000 auf. Dafür sorgen zusätzliche Züge und Busse, außerdem werden bestehende Züge verstärkt. Trotz zusätzlicher Sitzplätze empfehlen wir rechtzeitig einen Platz im gewünschten Zug zu reservieren. Darüber hinaus ist es von Vorteil, auf weniger frequentierte Verbindungen und Zusatzzüge auszuweichen. Alle Reisenden werden gebeten, ihre Fahrt entsprechend zu planen und sich vorab über die Auslastung von Zügen zu informieren (z.B. über die ÖBB Fahrplanauskunft SCOTTY oder ÖBB Live). Mit Sitzplatzreservierung starten die Ferien ganz entspannt Um im gewünschten Zug garantiert einen Sitzplatz zu erhalten, können Reisende online übertickets.oebb.at, in der ÖBB App, am ÖBB Ticketschalter und beim ÖBB Kund:innenservice unter 05-1717 reservieren. Reservierungen in ÖBB Zügen im Inland sind bereits ab € 3,- erhältlich. Klimaticket-Besitzer:innen können günstige Sitzplatz-Reservierungsabos (20/50/100 Stück) für die 2. Klasse, 1. Klasse oder die Business Class dazubuchen. Nähere Informationen dazu stehen auf oebb.at zur Verfügung. Zusätzliche Sitzplätze & Verbindungen zum Ferienbeginn Freitag, 01.07.2022 RJ 15724 von Wien Hbf nach Linz Hbf wird bis Salzburg Hbf verlängert. Der Zug wird bereits ab Wien Hbf mit der neuen Zugnummer RJ 14724 (ab 17.42 / an 20.30) geführt.

D 14578 von Wien Hbf nach Dornbirn (ab 12.15 / an 20.40) fährt zusätzlich.

D 14642 von Wien Hbf nach Salzburg Hbf (ab 14.34 / an 17.30) fährt zusätzlich.

D 14643 von Salzburg Hbf nach Wien Meidling (ab 18.30 / an 21.03) fährt zusätzlich.

D 14653 von Villach Hbf nach Wien Hbf (ab 11.17 / an 15.55) fährt zusätzlich.

D 14654 von Wien Hbf nach Villach Hbf (ab 16.08 / an 20.42) fährt zusätzlich.

D 14706 von Salzburg Hbf nach Klagenfurt Hbf (ab 08.45 / an 12.03) fährt zusätzlich.

D 14705 von Klagenfurt Hbf nach Salzburg Hbf (ab 12.50 / an 15.55) fährt zusätzlich. Samstag, 02.07.2022 RJX 60 von Budapest-Keleti nach München Hbf fährt von Wien Hbf bis Salzburg Hbf in doppelter Garnitur.

RJX 563 von Innsbruck Hbf nach Wien Flughafen fährt von Salzburg Hbf bis Wien Hbf in doppelter Garnitur.

RJX 567 von Salzburg Hbf nach Wien Flughafen wird verlängert und startet bereits in Feldkirch als RJX 167.

RJX 663 von Innsbruck Hbf bis Wien Hbf fährt von Salzburg Hbf bis Wien Hbf in doppelter Garnitur.

D 14800 von Wien Hbf nach Innsbruck Hbf (ab 09.47 / an 15.43) fährt zusätzlich.

D 14813 von Wien Hbf nach Villach Hbf (ab 05.42 / an 10.42) fährt zusätzlich.

D 14814 von Villach Hbf nach Wien Hbf (ab 15.17 / an 19.40) fährt zusätzlich. Sonntag, 03.07.2022 RJX 560 von Wien Flughafen nach Wien Hbf wird verlängert bis Feldkirch. Der Zug wird bereits ab Wien Hbf unter der neuen Zugnummer RJ 160 geführt.

RJX 60 von Budapest-Keleti nach München Hbf fährt von Wien Hbf bis Salzburg Hbf in doppelter Garnitur.

RJ 14859 von Salzburg Hbf nach Wien Hbf (ab 13.30 / an 16.10) fährt zusätzlich.

D 14581 von Innsbruck Hbf nach Wien Hbf (ab 11.52 / an 18.20) fährt zusätzlich.

D 14659 von Dornbirn nach Wien Hbf (ab 09.45 / an 18.53) fährt zusätzlich.

D 14823 von Wien Hbf nach Villach Hbf (ab 05.52 / an 10.42) fährt zusätzlich.

D 14814 von Villach Hbf nach Wien Hbf (ab 15.17 / an 19.40) fährt zusätzlich.