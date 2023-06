Das Sommer-Ticket ist wieder da

Für alle unter 26 Jahren bieten die ÖBB auch heuer wieder das ÖBB Sommer-Ticket an. Damit können Jugendliche und junge Erwachsene den Sommer über 30 Tage lang bequem, günstig und vor allem klimafreundlich ganz Österreich entdecken.

Das ÖBB Sommer-Ticket ist ab 15. Juni 2023 am Smartphone per ÖBB App, im Internet unter tickets.oebb.at und Ticketschaltern in den Bahnhöfen in Verbindung mit einem ÖBB Kund:innenkonto erhältlich.

Voraussetzung für den Kauf des ÖBB Sommer-Tickets ist eine gültige ÖBB Vorteilscard Jugend und ein ÖBB Kund:innenkonto.Für alle unter 20 Jahren ist das Ticket für 39 Euro erhältlich – für alle von 20 bis unter 26 Jahren kostet das Sommer-Ticket 59 Euro.

Die Gültigkeitsdauer des ÖBB Sommer-Tickets beträgt 30 Tage und kann im Aktionszeitraum von 01. Juli bis 10. September 2023 von den Kund:innen frei gewählt werden. Mit dem Sommer-Ticket erhalten Sie 50 % Ermäßigung auf Sitzplatzreservierungen im Aktionszeitraum.

Sitzplatzreservierung beachten

Das ÖBB Sommer-Ticket ist in der 2. Klasse in allen ÖBB-Zügen in Österreich (ausgenommen Nightjet- und EuroNight-Züge), der Raaberbahn sowie im ÖBB Intercitybus zwischen Graz und Klagenfurt gültig. Von Montag bis Freitag von 08:00 bis 03:00 Uhr des Folgetages und an Samstagen, Sonntagen und Feiertagen ganztägig kann beliebig oft nach Lust und Laune Bahn gefahren werden.

Aufgrund des gestiegenen Reisendenaufkommens muss für Fahrten mit dem ÖBB Sommer-Ticket in den Fernverkehrszügen an Freitagen, Samstagen, Sonntagen und Feiertagen verpflichtend eine Sitzplatzreservierung gebucht werden. Die IC-Busse können jeden Tag ausschließlich mit einer Reservierung benutzt werden.