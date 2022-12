Campen neben der Skipiste: Tirol und Salzburg besonders beliebt

Werbung

Trotz Covid-Maßnahmen in der vergangenen Saison blieb die Zahl der Nächtigungen im Vergleich zu 2018/2019 (758.683 Nächtigungen) ähnlich. "Wir rechnen auch heuer mit einer guten Wintersaison für die österreichischen Campingplätze – es ist wieder die erste Saison seit 2018/19 ohne Covid-Maßnahmen. Wie sich die Teuerung auswirkt, bleibt allerdings abzuwarten", so Tomas Mehlmauer, Präsident des Österreichischen Camping Clubs (ÖCC).

Wintercampen erfreut sich seit einigen Jahren immer größerer Beliebtheit. "Viele erkennen die Vorteile der naturnahen Urlaubsform und lassen sich dabei nicht von niedrigen Temperaturen abschrecken", weiß Mehlmauer. "Einige Campingplätze befinden sich in direkter Nähe zur Skipiste bzw. zu den Loipen. Und das in den letzten Jahren stark verbesserte Angebot der Campingplätze, auch im Bereich Wellness und Sauna, tut sein Übrigens, um Urlauber:innen anzulocken."

Besonders beliebt bei Wintercamper:innen sind Tirol und Salzburg: Tirol ist Spitzenreiter mit 372.631 Nächtigungen, gefolgt von Salzburg mit 115.057. Vorarlberg belegt mit 87.313 Nächtigungen den dritten Platz. Auf Kärnten entfallen 40.251 und auf die Steiermark 36.613 Nächtigungen. Ober- und Niederösterreich wurden je knapp 14.000-mal mit Wohnmobil und Co angesteuert. Im Burgenland gab es in der letzten Wintersaison zwar 25.552 Nächtigungen, fast alle (ca. 24.000) entfielen aber auf den Monat April. In Wien nächtigten Wintercamper:innen 5.760 mal.

Tipps fürs Campen in der kalten Jahreszeit

* Stellplatz: "Das Campingfahrzeug sollte an einem sonnigen Platz abgestellt werden. Rückwärts eingeparkt kann man im Falle starken Schneefalls leichter herausgezogen werden", rät Mehlmauer. "Unbedingt zu empfehlen sind auch Bretter unter den Hubstützen – sie verhindern ein Einsinken bei Tauwetter."

* Gasversorgung: Campingplätze mit direkter Gasversorgung vor Ort sind komfortabel im Winter – so erspart man sich die Mitnahme der Gasflaschen und muss sich nicht um Nachschub kümmern. Wer doch Gasflaschen verwendet, sollte auf einen hohen Propananteil achten und viel in Reserve haben – denn läuft die Heizung ständig, reicht eine 11-Kilogramm-Flasche nur etwa zwei bis drei Tage.

* Vorzelt: "Ein Vorzelt ist auch im Winter sinnvoll – es erfüllt die Funktion einer Kälteschleuse, ist Stauraum und Schmutzfänger gleichermaßen", sagt der ÖCC-Experte. "Am besten eignen sich speziell konstruierte Wintervorzelte, bei denen u. a. der Schnee leicht abrutschen kann." Tipp: Die Skiausrüstung sollte man eher nicht im Vorzelt lagern, da es dort zu kühl ist – besser eignet sich ein Trockenraum am Campingplatz.

* Belüftung: Vorsichtig sein sollte man bei starkem Schneefall – die Zwangsbelüftungen durch Luke und Kamin dürfen nicht verschlossen werden. Gerade beim Kochen mit Gasflamme ist darauf besonders zu achten. Auch eine Kaminverlängerung macht im Winter Sinn. Nicht vergessen: Stoßlüften – eine gute Luftzirkulation verhindert die Bildung von Feuchtigkeit.

* Wasser und Strom: Solange das Campingfahrzeug beheizt wird und sich alle Wasservorräte im Inneren befinden, stellt Frost kein Problem dar. Achten sollte man auf unisolierte Abwassertanks. Ein Kübel, den man unter das Fahrzeug stellt und regelmäßig entleert kann hier Abhilfe schaffen. Um immer genügend Strom zu haben, kann eine zusätzliche aufgeladene Versorgungsbatterie sinnvoll sein – genauso wie ein frostsicheres Stromkabel zur Verwendung im Außenbereich.

* Nützliche Accessoires: "Warme Decken, Heizmatten für den Boden, schnelltrocknende Mikrofasermatten gegen Matsch im Innenraum, eine Stirnlampe, Leiter und Besen zum Entfernen von Neuschnee am Dach sowie Türschloss-Enteiser sind sinnvolle Helferlein für Wintercamper:innen", weiß ÖCC-Experte Mehlmauer.

Der ÖCC bietet online eine österreichweite Übersicht mit Campingplätzen in Skigebieten.