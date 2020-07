Ein Urlaub mit Reisemobil oder Wohnwagen verspricht Natur und Flexibilität. Wer vor Ort mit dem Fahrrad unterwegs ist, erlebt die Umgebung aus nächster Nähe – und das auf umweltfreundliche, gesunde Art. Beim Transport des Fahrrads oder E-Bikes gibt es verschiedene Varianten. "In jedem Fall sollte man auf die korrekte Montage und das erlaubte Gewicht achten", rät Tomas Mehlmauer, Präsident des Österreichischen Camping Clubs (ÖCC). "Besonders mit E-Bikes kommt man schnell an die Belastungs- und Beladungsgrenze der Trägersysteme." Fahrradträger können bei Campern auf der Anhängerdeichsel, am Heck oder auch am Dach des Fahrzeugs montiert werden. Der Experte liefert einen Überblick, worauf es dabei zu achten gilt:

Deichselträger: Diese Trägersysteme werden auf der Anhängerdeichsel montiert und können in der Regel zwei bis drei Fahrräder transportieren. "Die Verladung der Fahrräder ist einfach und der Mehrverbrauch an Kraftstoff hält sich in Grenzen", weiß Mehlmauer. Nachteil ist, dass das Öffnen der Bugklappe bzw. die Zugänglichkeit erschwert ist. "Um die zulässige maximale Stützlast durch das zusätzliche Gewicht nicht zu überschreiten, muss unbedingt mit Hilfe einer Stützlastwaage kontrolliert werden", rät der ÖCC-Experte. "Außerdem ist beim Rangieren darauf zu achten, dass beim starken Einknicken des Gespannes die Fahrräder oder das Fahrzeug nicht beschädigt werden."

Montage nach Anleitung, zwischendurch prüfen – ÖCC kennt schönste Rad-Routen für Camper

Egal, für welches System man sich entscheidet – die Montage sollte immer sorgfältig und nach Anleitung der vom Hersteller angegeben Richtlinien erfolgen. Vor Beginn der Fahrt sind kleine bzw. nicht fixierte Teile, wie z. B. Klemmleuchten oder Luftpumpe, vom Rad zu lösen. "Auch während der Fahrt ist es sinnvoll, zwischendurch anzuhalten und die Ladung regelmäßig zu überprüfen", rät Mehlmauer. "Im Sinne einer sparsamen Fahrweise sollten die Träger abmontiert werden, wenn man sie länger nicht braucht."

Der ÖCC hat für Campingliebhaber die schönsten Radrouten in ganz Österreich herausgesucht – inklusive Campingplätze entlang der Strecke. Ob viel Ausdauer oder noch eher ungeübt – dank unterschiedlicher Schwierigkeitsgrade und Längen ist für jeden die passende Route dabei, Details unter www.campingclub.at/rad-touren_in_oesterreich. ÖCC-Mitglieder erhalten bei vielen Plätzen in Österreich attraktive Rabatte.