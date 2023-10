In 3 Tagen durch Wien, Salzburg und die Alpen

Während Städtereisen bei Touristen immer mehr im Trend liegen, stellt sich die Frage: Ist es möglich, in nur 3 Tagen einen umfassenden Eindruck der besten Attraktionen Österreichs und des gesamten Landes zu gewinnen? Ganz gleich ob für kurze oder längere Aufenthalte, können Reisende auf der Webseite Rentola in wenigen Klicks Wohnungen und Apartments in ganz Österreich finden und so ihren Aufenthalt einzigartig und komfortabel gestalten. Die gute Nachricht ist nämlich, dass alle Entfernungen in Österreich überschaubar sind; von seiner Fläche her ist das Alpenland in etwa vergleichbar mit Bayern.

Was sind die besten Sehenswürdigkeiten Österreichs?

Die Zahl seiner Sehenswürdigkeiten, darunter allein zwölf UNESCO-Weltkulturstätten, ist schier überwältigend.

Wien mit der gesamten historischen Altstadt, den Schlössern Schönbrunn und Belvedere.

Auch die Altstadt von Graz ist ein UNESCO-Weltkulturerbe.

Reiseguide

Tag 1: Wien

Beginnen Sie Ihren Tag mit einem Spaziergang durch die historische Innenstadt, vorbei am Stephansdom und der Staatsoper.

Besuchen Sie das Barockschloss Belvedere und die zauberhaften Gärten.

Genießen Sie einen traditionellen Kaiserschmarrn in einem gemütlichen Kaffeehaus.

Tag 2: Alpenromantik am Wolfgangsee:

Fahrt von Wien ins malerische Salzkammergut (ca. 1,5 - 2 Stunden Fahrt).

Unternehmen Sie eine Bootsfahrt auf dem See oder wandern Sie in der Umgebung

Abendessen mit einem traditionell zubereiteten Tafelspitz oder Käsespätzle und einem Glaserl Heurigen in einem Alpengasthof.

Tag 3: Salzburg erleben

Fahrt vom Wolfgangsee nach Salzburg (ca. 40 min Fahrt).

Besichtigen Sie die Altstadt von Salzburg mit Mozarts Geburtshaus und dem Salzburger Dom im Barockstil.

Mittagessen, z.B. Gulasch und Sachertorte in der Altstadt.

