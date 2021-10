"Wir sind dann mal weg ..." - Auszeit im "Das Salzberg" in Bad Aussee

Das Salzkammergut ist das Schmuckkästchen Österreichs. 76 Seen, unberührte saftige Almwiesen, imposante Gletscher-Bergmassive und auch perfekte Skigebiete für den Winter. Genau hier bietet die Buchungs-Plattform "Your Austrian Home" herausragende und hochklassige Urlaubsunterkünfte. NÖN-Redakteur Christian Eplinger hat mit seiner Frau Petra eine dieser besonderen Unterkünfte genauer unter die Lupe genommen: "Das Salzberg" in Bad Aussee.