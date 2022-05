Römer-Radroute von St. Pölten bis Wieselburg

Werbung

Während der Abschnitt von Kienberg bis Wieselburg bereits seit Juni 2021 offiziell „Kleiner Erlauftalradweg“ genannt wird, wurde nun auch die neue Beschilderung zwischen Wieselburg und der Landeshauptstadt abgeschlossen. Auf 48 Kilometern sind die Radfahrer im Melker Alpenvorland hier auf flachen, gemütlichen Wegen den Römern auf der Spur.

"Ich lade alle Radfahrbegeisterten ein, die neue Römer-Radroute zu nutzen und sich auf eine Reise in die Vergangenheit zu begeben. Angekommen in St. Pölten empfehle ich einen Spaziergang durch die Innenstadt des ehemaligen 'Aelium Cetium', sowie einen Besuch im Stadtmuseum, wo viele archäologische Schätze aus der Römerzeit zu finden sind.

Wer nicht nur einen Tagesausflug daraus machen möchte, sondern sich vielleicht gleich das ganze Wochenende Zeit nimmt, um St. Pölten zu erkunden, kann gemütlich in einem unserer fahrradfreundlichen Beherbergungsbetriebe einchecken. Natürlich lade ich auch alle St. Pöltnerinnen und St. Pöltner ein, die Route zu nutzen und einen Ausflug in die schöne Braustadt Wieselburg zu machen", freut sich Bürgermeister Matthias Stadler über die neue Ausflugs-Radroute.

Die umbenannte Römer-Radtour verläuft beginnend beim Hauptbahnhof in St. Pölten über St. Margarethen/Sierning, Hürm, St. Leonhard, Ruprechtshofen, Bergland und Petzenkirchen, wo die Römer-Radroute an den Erlauftalradweg anschließt. Am Endpunkt beim Zwiesel in Wieselburg bindet die Römer-Radroute an den Kleinen Erlauftalradweg an.

Vielfältige Tourenmöglichkeiten im Mostviertler Zentralraum

Die Römer-Radroute bietet viele Möglichkeiten für ausgedehnte Radausflüge im landschaftlich reizvollen Zentralraum des Mostviertels. Die Nähe zu Melktal-Radroute, Melker Alpenvorland-Radroute, (Kleinem) Erlauftalradweg, Traisental-Radweg und Pielachtalradweg lässt vieles offen und ermöglicht grenzenloses Radvergnügen für die ganze Familie.

Mögliche Anbindungen – Römer-Radroute:

St. Pölten: Traisental-Radweg

St. Margarethen/Sierning: Melker Alpenvorland-Radroute

Ruprechtshofen: Melktal-Radroute

Petzenkirchen: Erlauftalradweg

Wieselburg: Erlauftalradweg, Kleiner Erlauftalradweg

„Ein besonderer Dank gilt den handelnden Personen der beteiligten Gemeinden, deren Engagement für die Römer-Radroute zu einer weiteren wichtigen Attraktivierung des Radangebots im Melker Alpenvorland geführt hat“, erklärt Mostviertel Tourismus-Geschäftsführer Andreas Purt.

Die neue Routenführung der Römer-Radroute ist auch bereits in der aktuellen Ausgabe der Karte ‚alpenvorlandRADELN‘, die kostenlos bei Mostviertel Tourismus erhältlich ist, abgebildet.