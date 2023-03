Frühlingserwachen im Joglland Hotel Prettenhofer

Werbung

Das idyllische Örtchen Wenigzell und die ruhige Atmosphäre des Jogllands sind ideal für einen aktiven oder auch gemütlichen Rückzug umgeben von der Herzlichkeit und der persönlichen Betreuung von Familie Prettenhofer im Joglland Hotel***.

Gehen Sie auf Erkundungstour durch die unberührte Landschaft beim Wandern, auf Rad- und E-Bike-Touren oder beim Waldbaden in der frischen Luft des aufkommenden Frühlings. Erholung finden Sie beim Wellness in der heimeligen Joglland Oase. Kulinarisch erwarten Sie regionale Köstlichkeiten in familiärer Atmosphäre im Restaurant Prettenhofer.

Ein besonderes Highlight sind die hausgemachte Joglland Torte, die variierenden Spezialitäten der Saison und die Sternzeichen-Menüs von Chefin Christine, jeweils passend zu Ihrem Tierkreiszeichen!

Frühlings-Special: 15% Bonus auf alle Nächtigungen von Sonntag bis Donnerstag auf den regulären Zimmerpreis. Buchbar ab 2 Nächten im „Stern- oder Blumenzimmer“ ab € 166,60 pro Person. Inklusive unserer bewährten Wohlfühl-Pension, Joglland GenussCard für kostenlosen Eintritt zu über 200 Attraktionen der Region, Entspannung in der Joglland Oase u.v.m..

* Gültigkeitszeitraum: Gültig ab 10. April bis 5. Mai 2023