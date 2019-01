Im Parndorf Entertainment Center wird am kommenden Freitag eine lang ersehnte Eröffnung gefeiert: Das „Werk“ ist startklar.

39 Fotos Parndorf Bowlingcenter „Werk“ eröffnet am Freitag

Auf einer Gesamtfläche von 2.500 Quadratmetern finden eine Bowling-Anlage mit acht Bahnen, zwölf Billard- und ein Snooker-Tisch, ein Restaurant, eine Bar, ein Raum mit Spielautomaten sowie eine große Terrasse, auf der im Sommer gegrillt wird, Platz.

Die ungarische Betreiberfirma, die mit vier ähnlichen Betrieben bereits in Ungarn und Rumänien erfolgreich ist, bringt mit dem „Werk“ 30 neue Arbeitsplätze nach Parndorf.

Internationale Küche und „Bowling Disco“

Geschäftsführer Tamas Nagy hat der BVZ noch vor der offiziellen Eröffnung einen Vorgeschmack darauf gegeben, was die Besucher im „Werk“ erwarten wird: „Man kann den ganzen Abend hier verbringen. Bei uns gibt es durchgehend warme Speisen bis 23 Uhr, wir haben eine internationale Küche mit vielen spanischen Gerichten. Der Spielraum ist optimal für Jugendliche. An der Bar gibt es Cocktails, verschiedene Bier-Sorten und internationale Weine. Am Freitag und Samstag haben wir dann immer Bowling-Disco mit DJ-Musik.“ Das „Werk“ kann außerdem auch für Feiern gemietet werden, wie der Geschäftsführer verrät.

Aufgrund der Nachbarschaft zu den Outlet-Centern und dem großen Einzugsgebiet in Parndorf ist Tamas Nagy zuversichtlich, dass sich sein „Werk“ als Fixpunkt im Freizeitangebot des Neusiedler Bezirks etablieren wird: „Ich denke, dass unsere Kunden vor allem aus der Region kommen werden. Die Erwartungen sind sehr hoch, unsere Kapazitäten sind auf 300 bis 400 Besucher täglich ausgelegt.“

Die Öffnungszeiten im „Werk“: Montag bis Donnerstag und Sonntag 11 bis 24 Uhr, Freitag und Samstag bis 2 Uhr. Mehr Informationen gibt es im Internet unter facebook.com/Werk-Bowling-Billard-Restaurant .

Reservierungen unter 02166/25 380