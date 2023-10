„Schule am Bauernhof“: Paradies im Perschlingtal

Wie weit fliegt eine Biene, um ein Kilo Honig zu sammeln? Wie viele Flügel hat sie überhaupt? Fragen, die Petra und ihr Mann Franz gerne beantworten, wenn wieder Zeit für „Schule am Bauernhof“ ist. Die beiden betreiben den Biohof Rank in Perschenegg auf 436 Metern Seehöhe, produzieren und vermarkten ihre eigenen Bio-Produkte. „9,7 Hektar Grund bieten uns eine Vielfalt an Möglichkeiten, aus der Natur Wert zu schöpfen und diese zu genießen.“

Genießen ist das Stichwort, in den Gesichtern der Kindern ist das klar zu erkennen: Sie kommen für einen Tag, in Gruppen, Schul-Exkursionen, steigen aus dem Bus – der kommt übrigens nicht um die Kurve, es heißt ein bisserl zu Fuß gehen – und sind in einer anderen Welt, einer ruhigen, einer stillen. Außer dem zarten Brummen der Bienen.

„Hili!!!“ wird plötzlich gerufen, Petra Rank lockt ihre „Landschaftsgärtner, ihre „Rasenmäher“. Was „Hili“ genau bedeutet, spielt keine Rolle, denn die Schafe kommen, und sie sehen aus wie „Großmütter ohne Zähne“, erklärt die Bio-Bäuerin den Kindern. Große Augen, viele „Warums“: „Weil sie als Wiederkäuer im vorderen Oberkiefer keine Zähne haben“, schmunzelt Petra Rank.

Arbeit am Bauernhof kennenlernen

Und so beginnt das spielerische Lernen, das Kennenlernen der Natur, das Wertschätzen der Tiere und der Versuch, sich dem Gegenüber anzupassen. „Die Kinder erfahren ein paar Stunden alles über die Arbeit am Bauernhof, über unsere Tiere, die Imkerei, worauf man bei der Tierhaltung achten muss. Sie streicheln, füttern die Tiere, gehen mit meinem Mann in den Wald, um mit allen Sinnen zu fühlen, sie mähen, rechen Heu und holen die Pferde von der Koppel“, beschreibt Petra diese Tage.

Die Bienen können bei ihrer fleißigen Arbeit beobachtet werden, im Bienenschaukasten nur durch eine Plexiglasscheibe getrennt: Wie die Königin Eier legt und die Bienen den Honig in die Wabe bringen. Im Mai und Juni wird das „süße Gold“ geschleudert, jetzt werden die Produktionsräume gerade zur Reinigung der Waben verwendet. Da bleibt alles geschlossen, Hygiene hat oberstes Gebot, die Herstellung der anderen Produkte wie Säfte, Sirupe und Marmeladen macht Pause. Aus Bienenwachs können die Kinder ihre eigene Kerze drehen oder Lippenbalsam herstellen.

Die Gaumenfreude Honig und die Herstellung der Propolis-Tropfen, das sogenannte natürliche Antibiotikum der Biene, das bleibt den leidenschaftlichen Bio-Bauern, den Profis Petra und Franz, selbst vorbehalten. Manchmal fließen am Ende des Tages aber auch Tränen: „Es ist so berührend, weil viele der Kinder so etwas noch nicht erlebt haben und manche wollen gar nicht mehr weg und steigen so traurig in den Bus ein“, erzählt Petra Rank. Aber sie fahren mit einem großen, neuen Wissensschatz weg: Denn um den Blütennektar für ein Kilo Honig zu sammeln, müssen die Bienen ungefähr fünf Mal die Welt umrunden – und das mit sechs Flügeln.

Der Rank’sche Honig hat schon viele Liebhaber gefunden. Das kapriziöse, aber vielseitige Prinzesschen im Produktsortiment ist allerdings die Dirndl und deren Sirupe, Säfte und Marmeladen. „Wir produzieren eigentlich immer wieder frisch, weil bei der Ernte aufgrund der Menge ein Teil entkernt und als Mark eingefroren und ein Teil gepresst als Saft pasteurisiert wird“, erklären die Ranks.

Aber „ernten“ bedeutet eben nicht hingehen und pflücken: „Nein, die Dirndl-Frucht ist bei uns wirklich die Wild-Dirndl, die Sträucher sind oft mehr als 100 Jahre alt, sie wurden früher von den Bauern an der Grundstücksgrenze gesetzt“, so Franz Rank. Er ist es auch, der die Netze unter die Sträucher legt und spannt. Die Dirndl fällt, wenn’s ihr gefällt – rütteln, schütteln, schlicht nachhelfen wäre undenkbar. „Voriges Jahr, also 2022, war ein recht gutes, wir hatten ungefähr 5,6 Tonnen.“

Produkte kosten in den „Das Dirndl“-Läden

Bei genauerer Betrachtung der Produkte sticht einem die Winter-Dirndl ins Auge. Franz Rank kann nur lächeln, denn „das ist natürlich dieselbe Frucht. Wir verfeinern sie mit Zimt und eher weihnachtlich bekannten Gewürzen und gießen dann einfach mit heißem Wasser auf.“ Vielleicht wird die Winter-Dirndl aber auch zum hippen Sundowner: „Wir haben von einigen Kunden die Rückmeldung bekommen, dass unser Saft auch mit kaltem Wasser und Eiswürfeln als Genuss pur auf der Sonnenterrasse funktioniert“, verrät Franz.

Ob so oder so, der Holunder-Sirup im G’spritzten, der Spitzwegerich eher für verkühlte, Bronchien-beleidigte Tage – von den Produkten überzeugt man sich am besten selbst in einem der drei eigenen Regionalläden „Das Dirndl“. Dort gibt’s auch sämtliche Produkte für den täglichen Bedarf: Brot, Butter, Fleisch, Obst und Gemüse. „Alles von kleineren Landwirtschaften, jeden Tag werden die Läden kontrolliert und aufgefüllt“, bestätigen Petra und Franz Rank.