Die letzten Tickets gibt's am 15. April

Seit mehr als zwei Jahrzehnten pilgern zum picture on festival tausende BesucherInnen ins kleine südburgenländische Grenzdorf. Das Erfolgsrezept seit den Anfangstagen: ein unkonventioneller Zugang zum Thema Musikfestival, das familiäre Ambiente mitten im Ort, viel Liebe zum Detail und ein kunterbunt gemischtes Programm quer durch alle Musikstile. Der bewährten musikalischen Melange bleibt man auch dieses Jahr treu: Zu den Highlights zählen unter anderem die deutschen Indie-Rock-Größen „Sportfreunde Stiller“, die australischen Hard-Rocker „Airbourne“, die britischen Glam-Rock-Pioniere „The Sweet“ und mit „Avec“, „Attwenger“ oder „Oska“ ein bunter Querschnitt des heimischen Musikschaffens. In Summe werden über 30 Acts auf den Bildeiner Bühnen und beim vielfältigen Rahmenprogramm zu hören und zu entdecken sein. Ungebremst hoch ist die Nachfrage nach Karten. Die allerletzten Tickets sind am Samstag, dem 15. April (10 Uhr), online auf oeticket oder ntry erhältlich. Nur so lange der Vorrat reicht: Der Platz zwischen Kirchturm und Apfelgarten ist streng limitiert …