Mit dem Auto in den Urlaub?

Florian Roßmann, ÖAMTC Reise- und Touristikexperte

Speziell Familien nützen laut aktuellem ÖAMTC-Reisemonitoring besonders oft den Pkw für ihren Urlaub. Das Auto schafft Unabhängigkeit und ist bequem, auch in puncto Gepäck. Trotz der aktuell hohen Spritpreise ist ein Urlaub mit dem Auto für eine vierköpfige Familie immer noch kostensparender als eine Flugreise.

Die Lieblingsziele der Österreicherinnen und Österreicher sind heuer vor allem Italien und Kroatien. In Kombination mit einem Autoreisezug Richtung Toskana (Livorno) oder an die kroatische Küste nach Split kann man Auto- und Zugreisen gut miteinander verbinden. Auch Fahrräder kann man einfach mit dem Pkw transportieren und das Auto vor Ort stehen lassen, um den Urlaubsort mit den Rädern zu erkunden.

Wenn man bei der Reiseplanung Anreisetag, Verkehrsprognosen und Zwischenstopps einbezieht, um Staus zu vermeiden, steht einem entspannten Urlaub hoffentlich nichts im Weg.

Matthias Bohun, Mitgründer und CEO von Traivelling

Liebevolle Erinnerungen an Autourlaube als Kind, als Papa die Geheimtipps im Süden noch gewusst und gefunden hat. Heute ist die große automobile Urlaubsfreiheit verloren – im Stau: an der Grenze, an der Tankstelle, im Urlaubsort, beim Schmeck’s! Geheimtipp-Strand, ab 8 bis zur Landstraße zugeparkt, mit Carabinieri Strafsouvenirs verteilend.

Auto = Stress, deshalb überlegen immer mehr Erholungssuchende, was Erholung wirklich bedeutet und wie sie zu haben ist. Und nehmen die Bahn. Ohne Blechschüssel, ohne Stress, genießen sie die Leichtigkeit des wahren Urlaubs beim Betrachten der vorbeifliegenden Landschaften und Städte, erleben ihre Freizeit als freie Zeit, lesen, spielen usw.

Am Urlaubsort warten Taxi&Bus. Man schützt nebenbei die Umwelt und weiß: Urlaub besteht aus Eindrücken, Begegnungen, Erlebnissen, den Geschenken des Augenblicks. Schöne Zugreise!

(Ab Ende August ist die Buchungswebseite von Traivelling online)