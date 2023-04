Die schönsten Rad-Routen im Industrieviertel

Werbung

Radroute 1: Thermenradweg – entlang am Wr. Neustädter Kanal

Ausgangs- und Endpunkt: Wien (Karlsplatz) bis Kleinwolkersdorf (Gemeinde Lanzenkirchen, südlich von Wr. Neustadt)

Streckenlänge: 43,46 km

Höhenmeter: 135

geeignet für: Familien

Entlang des Wiener Neustädter Kanals geht es für Klein und Groß gemütlich von der Bundeshauptstadt bis in die Bucklige Welt. Auf dem Weg kommt man bei zahlreichen Heurigen vorbei – und in Wiener Neustadt beim „Schifferlwirt“ inklusive Bootsverleih. Praktisch: Die parallel verlaufende Südbahn bietet einige Möglichkeiten, ein Stück des Weges mit dem Zug zurückzulegen.

Kondition (1|5): ⚫⚪⚪⚪⚪

Erlebnis (5|5): ⚫⚫⚫⚫⚫

Öffentliche Anbindung (5|5): ⚫⚫⚫⚫⚫

Radroute 2: Römer-Tour

Ausgangs- und Endpunkt: Bahnhof Bruck an der Leitha

Streckenlänge: 36,13 km

Höhenmeter: Aufstieg 112, Abstieg 125

geeignet für: Familien, Senioren

Familienfreundliche, als „RAD Erlebnisroute Niederösterreich“ ausgezeichnete Radrunde, die von Bruck in die Römerstadt Carnuntum und weiter durch das Arbesthaler Hügelland in die Weinorte Höflein und Göttlesbrunn führt. Von Bruck geht es über Pachfurth und Gerhaus nach Rohrau am Geburtshaus von Joseph und Michael Haydn und der Gemäldegalerie in Schloss Rohrau vorbei.

Nächstes Ziel ist Petronell-Carnuntum mit der größten archäologischen Landschaft Österreichs, dem weltweit einmaligen rekonstruierten römischen Stadtviertel und dem Heidentor als Symbol der Region. Über Höflein und Göttlesbrunn führt die Strecke wieder nach Bruck.

Kondition (1|5): ⚫⚪⚪⚪⚪

Erlebnis (5|5): ⚫⚫⚫⚫⚫

Öffentliche Anbindung (5|5): ⚫⚫⚫⚫⚫

Radroute 3: Von Baden bis Heiligenkreuz

Ausgangs- & Endpunkt: Baden, Tourist Info, Brusattiplatz

Streckenlänge: 25,49 km

Höhenmeter: 82

geeignet für: Familien, Senioren

Diese Kombination aus Helenentalradweg und Stiftsradweg vereint, was schon berühmte Spaziergänger wie Ludwig van Beethoven oder Franz Schubert verzaubert hat.

Die Tour startet bei der Tourist Information Baden, vorbei am Rosarium zum Ortsende, wo die Burgen Rauheneck und Rauhenstein bis heute den Taleingang bewachen. Von hier geht es der Schwechat entlang durchs Helenental – vorbei am Seminar- und Eventhotel Hotel Krainerhütte – bis Sattelbach. Danach führt der Weg über eine gesicherte Kreuzung weiter auf den Stiftsradweg zum Stift Heiligenkreuz, dem spirituellen Zentrum des Wienerwaldes.

Der beschaulich-romantische Kreuzgang aus dem 13. Jahrhundert lädt zum besinnlichen Verweilen ein. Wer sich kulinarisch stärken möchte, ist im Klostergasthof Heiligenkreuz gut aufgehoben. Fast der ganze Radweg durchs Helenental führt durch den Wald und ist besonders im Sommer herrlich zu befahren.

Kondition (1|5): ⚫⚪⚪⚪⚪

Erlebnis (5|5): ⚫⚫⚫⚫⚫

Öffentliche Anbindung (5|5): ⚫⚫⚫⚫⚫

Radroute 4: Die Schwarzatal-Radroute – von Lanzenkirchen bis Reichenau an der Rax.

Ausgangs- und Endpunkt: Gemeindeamt Lanzenkirchen; Reichenau an der Rax

Streckenlänge: 40 Kilometer

Höhenmeter: 185

geeignet für: Familien

Leichte Steigungen (185 Höhenmeter) sowie eine größtenteils asphaltierte Strecke machen den 40 Kilometer langen Schwarzatal-Radweg zur familienfreundlichen Radtour, vor allem auch, weil der nächste Bahnhof für die Rückreise nie weit entfernt ist. Radfahrer genießen die fast dreistündige abwechslungsreiche Fahrt von der Ebene des Steinfelds rund um Lanzenkirchen durch Neunkirchen, Gloggnitz über Payerbach bis zum Ziel Reichenau am Fuße der Rax.

Kondition (2|5): ⚫⚫⚪⚪⚪

Erlebnis (4|5): ⚫⚫⚫⚫⚪

Öffentliche Anbindung (5|5): ⚫⚫⚫⚫⚫

Radroute 5: Die Gießhübl-Strecke, eine Mountainbike-Runde um die Biosphärenpark-Kernzonen Gießhübl-Eichberg und Wasserspreng

Ausgangs- und Endpunkt: Gießhübl, Hauptstraße/Ecke Eichbergstraße

Streckenlänge: 12 Kilometer

Höhenmeter: 257

Dauer: 1 Stunde 20 Minuten

geeignet für: geübte Mountainbiker

Die neue Gießhübl Strecke beginnt am Fuße der Gießhübler Kuhheide. Auf Asphalt geht’s gemütlich bergauf in den Wald und auf Schotter weiter Richtung Parapluie-Strecke, auf die man links abbiegt. Vorbei an der Seewiese fährt man zur Kreuzung vom Höllensteinhaus. Zu diesem kann man per „Zubringer Höllenstein“ hinauffahren oder gleich dem Streckenverlauf links hinab an einer Biosphärenpark Kernzone nach Wassergspreng fahren.

Bei Wassergspreng biegt man links ein, um nach 350 Metern rechts über eine kleine Brücke und wieder rechts auf sanften Forststraßen den Eichberg zu umrunden. Am Weg zurück hinauf nach Gießhübl zweimal links halten, um wieder an den Ausgangspunkt der Tour zu gelangen.

Bei der ersten Kreuzung bietet die rechte Abzweigung einen Weg nach Hinterbrühl und zur MTB-Area Anninger, an der zweiten Kreuzung kann man rechts über den Zubringer über die Schulgasse nach Gießhübl fahren.

Kondition (4|5): ⚫⚫⚫⚫⚪

Erlebnis (4|5): ⚫⚫⚫⚫⚪

Öffentliche Anbindung (1|5): ⚫⚪⚪⚪⚪