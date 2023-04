Die schönsten Rad-Routen im Mostviertel

Werbung

Radroute 1: Der Donauradweg – Etappe Ardagger bis Melk.

Ausgangs- und Endpunkt: Ardagger Markt bis Melk.

Streckenlänge: 53,7 km.

Höhenmeter: 130 Höhenmeter

geeignet für: Familien, Ausflugsfahrten, Sportler, E-Bike-Fahrer

Entlang des Südufers der Donau bietet diese beliebte Strecke viele Highlights. Die Fahrt beginnt im „Strudengau“. Den landschaftlichen Reiz macht hier die Enge des Donautals aus, das in diesem Abschnitt von hohen, dicht bewaldeten Hügeln gesäumt wird.

Dazwischen laden Sandstrände entlang des Donaustroms immer wieder zum Verweilen (und Baden) ein. Durch den Hößgang geht es weiter über die kleine Ortschaft Freyenstein bis zum ersten Donaukraftwerk Ybbs-Persenbeug (eine Führung lohnt sich). In der Ybbser Altstadt laden Gastronomie und das Fahrradmuseum zu einem Besuch ein.

Weiter geht es flussabwärts in die „Nibelungenstadt“ Pöchlarn, die unter anderem das Geburtshaus von Oskar Kokoschka beheimatet. Die Tour gipfelt in Melk, dem „Tor zur Wachau“, mit dem imposanten Barockstift Melk hoch über der Stadt.

Kondition (2|5): ⚫⚫⚪⚪⚪

Erlebnis (4|5): ⚫⚫⚫⚫⚪

Öffentliche Anbindung (5|5): ⚫⚫⚫⚫⚫

Radroute 2: Der Ybbstalradweg von Ybbs/Donau über Waidhofen/Ybbs bis Lunz am See

Ausgangs- und Endpunkt: Der Ybbstalradweg führt von Ybbs/Donau bis nach Lunz am See, wobei wir uns bei der Beschreibung auf das „Herzstück“ zwischen Waidhofen/Ybbs und Lunz am See beschränken.

Streckenlänge: 55 km (gesamt 108,19 km).

Höhenmeter: 257 Höhenmeter (gesamt 591 Höhenmeter).

geeignet für: Familien, Ausflugsfahrten, E-Bike-Fahrer.

2017 eröffnet, gehört dieser Abschnitt des Ybbstalradweges mittlerweile zu den beliebtesten Radwegen Österreichs. Völlig flach und meist auch fernab der Straße schlängelt er sich durch die spektakuläre Landschaft.

Schon beim Start lädt die Altstadt von Waidhofen mit ihren schmalen Gassen zum Erkunden ein. Ab Gstadt geht es dann auf der ehemaligen Bahntrasse neben der türkisblauen Ybbs durch die schroffe Ofenlochschlucht (für Trittsichere empfiehlt sich Abstecher zum Wasserfall Fallgraben). Auf dem Weg nach Lunz gibt es in Opponitz, Hollenstein, St. Georgen/Reith und Göstling nette Einkehrmöglichkeiten.

Unterwegs finden sich gemütliche Rastplätze und Unterstände. An heißen Tagen lockt die Ybbs mit ihren Sandbänken zum Abkühlen. Die Naturbäder Hollenstein und Göstling sind herrlich zum Baden, am Lunzer See kann man dann auch Boot fahren. Der Ybbstalradweg lässt sich gut mit anderen Radwegen kombinieren.

Kondition (2|5): ⚫⚫⚪⚪⚪

Erlebnis (5|5): ⚫⚫⚫⚫⚫

Öffentliche Anbindung (4|5): ⚫⚫⚫⚫⚪

Radroute 3: Der Erlauftal- und Alpenvorlandradweg: von Lunz am See bis zur Donau.

Ausgangs- & Endpunkt: Lunz am See entweder am Erlauftalweg bis Pöchlarn oder ab Purgstall am Alpenvorland- und Melktalradweg weiter bis Melk.

Streckenlänge: 59,17 km oder 98 km.

Höhenmeter: 134 Höhenmeter oder 204 Höhenmeter.

geeignet für: Familien, Ausflugsfahrten, E-Bike-Fahrer.

Auch bei dieser Radroute steht das Thema Flussradeln im Mittelpunkt. Egal ob Erlauf oder Melk, beide Flüsse sind auf diesen Routen ständige Begleiter. Von Lunz kommend geht es zunächst aber einmal kurz bergauf, zwar nicht ganz rauf auf den Grubberg, aber über Pfaffenschlag nach Gaming. Ansonsten geht es eher bergab und man kann die wunderschöne Voralpen-Landschaft so richtig genießen – auch ohne große Kondition.

In Purgstall muss man sich entscheiden, welche Route man weiter nehmen will. Bleibt man am Erlauftalradweg, geht es über Wieselburg, Petzenkirchen, Erlauf und Golling nach Pöchlarn. Schwenkt man auf den Alpenvorland-Radweg um, hat man unmittelbar nach Purgstall nochmals einen 70 Höhenmeter langen Anstieg zu bewältigen, ehe man ab Diesendorf dem Melkfluss folgt und über Ruprechtshofen, Matzleinsdorf bis zum Kraftwerk Melk gelangt, wo diese Radtour in den Donauradweg mündet.

Kondition (2|5): ⚫⚫⚪⚪⚪

Erlebnis (4|5): ⚫⚫⚫⚫⚪

Öffentliche Anbindung (3|5): ⚫⚫⚫⚪⚪

Radroute 4: Mountainbike Blasenstein-Strecke

Ausgangs- und Endpunkt: Bahnhof Scheibbs.

Streckenlänge: 14,29 km.

Höhenmeter: 450 Höhenmeter.

geeignet für: Sportler, Mountainbiker, E-Mountainbike-Fahrer.

Eine Mountainbiketour, die man auch schnell am Abend nach der Arbeit machen kann und bei der ein normales Mountainbike ausreicht, weil ein Großteil des Weges am Asphalt oder auf einer Forststraße führt. Start und Ziel liegen mitten in Scheibbs.

Vom Bahnhof geht es über die Töpperbrücke Richtung Rathausplatz am Schloss vorbei weiter bergauf durch das Stadttor. Ab hier geht es die Burgerhofstraße auf Asphalt und Forststraßen vorbei an Wäldern und Wiesen stetig bergauf ohne wirkliche Erholungsabschnitte bis zum Blassensteinparkplatz. Dort sollte man sich die Zeit nehmen, das Rad abzustellen (Radschloss nicht vergessen) und die 15 Minuten zur Urlingerwarte am Blassenstein zu wandern (traumhafte Aussicht auf Scheibbs, Ötscher und bis ins Waldviertel und Gesäuse).

Hinunter geht es über den Gnadenberg (mit kurzer Schiebestrecke), Saggraben bis zum Schloss Neubruck und dann den Erlauftalradweg zurück nach Scheibbs.

Kondition (2|5): ⚫⚫⚪⚪⚪

Erlebnis (4|5): ⚫⚫⚫⚫⚪

Öffentliche Anbindung (4|5): ⚫⚫⚫⚫⚪

Radroute 5: Almen E-Bike-Tour zur Kitzhütte und Siebenhütten-Alm.

Ausgangs- und Endpunkt: Bikepark Königsberg (Hollenstein).

Streckenlänge: 39,1 km.

Höhenmeter: 1.112 Höhenmeter.

geeignet für: Mountain- & E-Mountainbiker, Sportler.

Die wohl beliebteste Bikestrecke der Region durch den Naturpark Eisenwurzen bietet Panoramablicke und urige Almhütten. Nach der Abfahrt ins Ortszentrum geht es in südliche Richtung gemächlich bergauf den Hammerbach entlang.

In der Promau zweigt man bei der Gabelung links auf die Forststraße ab, von wo es kontinuierlich bergauf geht. Wer nur die Kitzhütten-Tour fahren will, kann sich knapp 13 Kilometer und 270 Höhenmeter sparen und fährt geradeaus zur Kitzhütte (steiler Anstieg). Ansonsten biegt man rechts ab Richtung Siebenhütte. Nach dem letzten Anstieg zum Höhenrücken geht es fast flach weiter und man wird mit einem tollen 360 Grad Ausblick auf die Berggipfel ringsum belohnt.

Diesen kann man eine Weile genießen, dann bei der Kitzhütte noch eine zweite Rast einlegen, bevor es (mittelsteil bis steil) bergab zum Bikepark zurückgeht.

Kondition (5|5): ⚫⚫⚫⚫⚫

Erlebnis (5|5): ⚫⚫⚫⚫⚫

Öffentliche Anbindung (3|5): ⚫⚫⚫⚪⚪