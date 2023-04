Die schönsten Rad-Routen im NÖ Zentralraum

Werbung

Radroute 1: Donauradweg Etappe Emmersdorf – Krems

Ausgangs- und Endpunkt: Emmersdorf bis Krems

Streckenlänge: 34,4 km

Höhenmeter: 82

Schwierigkeitsgrad: mittel

geeignet für: Familien, Kultur- und Landschaftsinteressierte, Weinliebhaber

Die Tagestour beginnt gemütlich auf einer Panoramafahrt mit der Wachaubahn von Krems bis Emmersdorf. Mit dem Rad zurück geht es innerhalb etwa 2,5 Stunden vorbei an den charakteristischen Weinbergen, malerischen alten Dörfern, geschichtsträchtigen Ruinen, Sandbänken entlang der Donau und gastfreundlichen Heurigen.

Kondition (2|5): ⚫⚫⚪⚪⚪

Erlebnis (5|5): ⚫⚫⚫⚫⚫

Öffentliche Anbindung (3|5): ⚫⚫⚫⚪⚪

Radroute 2: Kampseen VOLT-Runde

Ausgangs- und Endpunkt: Rastenfeld

Streckenlänge: 127 km

Höhenmeter: 1.800

Schwierigkeitsgrad: mittel

geeignet für: Familien, Sportler, Kultur- und Landschaftsinteressierte, E-Biker

Etwas ausgiebiger ist die Runde entlang der mystischen Stauseen Ottenstein, Dobra und Thurnberg. Wer sich ein E-Bike ausleihen möchte, kann dies in einem der acht Betriebe in Rastenfeld tun.

Zum Ausruhen laden Künstlergärten, Burgen, Kirchen, Schlösser, Bade- und Fischteiche, aber auch zahlreiche traditionelle Waldviertler Wirtshäuser und Übernachtungsmöglichkeiten ein.

Kondition (3|5): ⚫⚫⚫⚪⚪

Erlebnis (5|5): ⚫⚫⚫⚫⚫

Öffentliche Anbindung (1|5): ⚫⚪⚪⚪⚪

Radroute 3: Sonnenblumentour am Wagram

Ausgangs- und Endpunkt: Gästehafen an der Tullner Donaulände

Streckenlänge: 67,3 km

Schwierigkeit: mittelschwer

geeignet für: Sportler, Landschaftsinteressierte, Natur- und Weinliebhaber, E-Biker

Tulln – Altenwörth – Fels am Wagram – Kirchberg am Wagram – Königsbrunn – Tulln. Nach der Donaulandschaft führt die Sonnenblumentour in das Weinbaugebiet Wagram nördlich der Donau.

Wein-, Obst- und Bienengärten laden zum Verweilen und Kosten ein. Die Aussichtswarte Fels am Wagram bietet einen schönen Blick über die Weinberge.

Kondition (4|5): ⚫⚫⚫⚫⚪

Erlebnis (5|5): ⚫⚫⚫⚫⚫

Öffentliche Anbindung (3|5): ⚫⚫⚫⚪⚪

Radroute 4: Rosentour im Tullnerfeld

Ausgangs- und Endpunkt: Ausgangs- und Endpunkt: Gästehafen, Donaulände Tulln

Streckenlänge: 79,4 km

Schwierigkeit: mittel

geeignet für: Sportler, Landschaftsinteressierte, Gartenfreunde, E-Biker

Tulln – Atzenbrugg – Sieghartskirchen – Greifenstein – Tulln. Mystische Auwälder oder doch ein perfekt gepflegter Schaugarten? Die Rosentour verbindet beides und lädt ein, die Rose in vier Schaugärten in ihren Facetten zu entdecken.

Kondition (4|5): ⚫⚫⚫⚫⚪

Erlebnis (5|5): ⚫⚫⚫⚫⚫

Öffentliche Anbindung (3|5): ⚫⚫⚫⚪⚪

Radroute 5: Genusstour durch Klosterneuburg

Ausgangs- und Endpunkt: Happyland Klosterneuburg

Streckenlänge: 33,3 km

Höhenmeter: 615

Schwierigkeit: mittel

geeignet für: Sportler, Genussradler, E-Biker

Die Genussradtour besticht durch einen traumhaften Blick auf Klosterneuburg und auf die Donau. Zudem passiert man die Klosterneuburger Riedenlandschaft und genießt die abwechslungsreiche Wegführung auf dem attraktiven Mountainbike-Streckennetz. Highlights entlang der Tour: ein Blick auf das Stift Klosterneuburg, das „museum gugging“ und mehrere Heurigen.

Kondition (3|5): ⚫⚫⚫⚪⚪

Erlebnis (5|5): ⚫⚫⚫⚫⚫

Öffentliche Anbindung (5|5): ⚫⚫⚫⚫⚫

Die besten Strecken von flach bis bergig

Gemütliche Wege an Seen vorbei und durch Weinberge hat die Region ebenso zu bieten wie Trails für Mountainbiker in den Voralpen und eine anspruchsvolle Runde durch den Wienerwald. Ob eine kurze Radtour für Familien, die anspruchsvolle Mountainbike-Tour oder eine Genusstour durch die Weinberge – wir haben fünf weitere Highlights für Sie zusammengestellt.

Radroute 6: Familienausflug am Traisental-Radweg

Startpunkt der Route, die sich gut für einen Ausflug mit Kindern eignet, ist bei der „Seedose“ am Viehofner See. Die Anreise erfolgt am bequemsten mit dem Auto. Wer lieber öffentlich unterwegs ist, muss zusätzliche Fahrstrecken vom Bahnhof in Kauf nehmen. Denn mit dem Lup-Bus dürfen keine Fahrräder transportiert werden.

Die reine Fahrzeit an der Traisen bis zum Ziel, dem Bootshaus, beträgt etwa eine Stunde. Auf der 6,43 Kilometer langen Strecke werden 49 Höhenmeter überwunden. Dennoch sollte man einige Zeit einplanen, gibt es doch entlang der Strecke vieles zu entdecken. Schon beim Ausgangspunkt findet man den Aussichtsturm und ein Abstecher in den Naturlehrpfad Feldmühle lohnt sich.

Dann geht es entlang der Traisen in den Süden von St. Pölten, vorbei am Regierungsviertel. Dort wartet das Museum Niederösterreich mit schönem Freiluftbereich und auf dem Klangturm lässt sich die Aussicht über die Stadt genießen. Wenige Radelminuten entfernt sind die großen Spielplätze der Stadt, etwa im Hammerpark oder der Robinson-Spielplatz.

Am Ziel beim Bootshaus kann man sich dann ausgiebig stärken von der Radtour und den vielen Erlebnissen.

Kondition (1|5): ⚫⚪⚪⚪⚪

Erlebnis (4|5): ⚫⚫⚫⚫⚪

Öffentliche Anbindung (1|5): ⚫⚪⚪⚪⚪

Radroute 7: Pielachtal

Die Route, die sich für Genussradler und Familien eignet, beginnt in Melk unter der Donaubrücke und verläuft die ersten zwei Kilometer parallel zum Donauradweg. Bis Ober-Grafendorf führt die Strecke meistens über verkehrsarme Nebenstraßen durch Felder und Wiesen.

Danach geht es größtenteils entlang der Pielach weiter, bis die Tour am Bahnhof Loich endet. Auf der rund 57 Kilometer langen Strecke werden 190 Höhenmeter überwunden. Die reine Fahrtzeit dauert vier Stunden. Allerdings laden etwa der Ebersdorfer See, der „Edelsteinpark Pielachtal“ in Hofstetten-Grünau oder die Burgruine in Rabenstein zum Verweilen ein.

Falls die Beine nicht mehr wollen, kann der Abschnitt zwischen Ober-Grafendorf und Loich bequem mit der Mariazellerbahn abgekürzt werden.

Kondition (3|5): ⚫⚫⚫⚪⚪

Erlebnis (3|5): ⚫⚫⚫⚪⚪

Öffentliche Anbindung (5|5): ⚫⚫⚫⚫⚫

Radroute 8: Traisentaler Weinbergradweg – Weg der Genüsse

Startpunkt der Tour, die vor allem für Genussmenschen geeignet ist, ist das Stift Herzogenburg. Der rund 33 Kilometer lange Radweg führt entlang von Wein- und Obstgärten durch das Weinland Traisental bis nach Hollenburg, entlang der Donau und Traisen nach Traismauer und von dort wieder zurück nach Herzogenburg.

Durch Dörfer mit alten Ortskernen bietet die Route nicht nur einen tollen Ausblick ins Tullnerfeld und Traisental, sondern auch viele Einkehrmöglichkeiten bei Heurigen und Gasthäusern. Zum kurzen oder auch längeren Verweilen laden neben verschiedenen Badeseen und Freibädern, wie etwa dem Aquapark Herzogenburg, auch zahlreiche Spielplätze ein.

Auch kulturell hat die Strecke mit dem Urzeitmuseum in Nussdorf, dem Schloss Walpersdorf, dem Schloss Traismauer oder dem Augustiner-Chorherrenstift Herzogenburg einiges zu bieten. Der Radweg ist großteils eben mit einigen wenigen leichten Anstiegen.

Insgesamt müssen 151 Höhenmeter überwunden werden. Fährt man die Strecke in einem durch, benötigt man etwa zweieinhalb Stunden.

Kondition (2|5): ⚫⚫⚪⚪⚪

Erlebnis (5|5): ⚫⚫⚫⚫⚫

Öffentliche Anbindung (5|5): ⚫⚫⚫⚫⚫

Radroute 9: Wiental-Elsbeere-Tour

Eine anspruchsvolle und lange Tour für sportliche Radfahrer bietet die Wiental-Elsbeere-Tour mit ihren 94,5 Kilometern. Start und Ziel ist in Wien-Hütteldorf. Von dort aus geht es zunächst entlang des Wiental-Radwegs gemütlich nach Purkersdorf.

Etwas steiler geht es ab dann weiter: Um den Sagberg führt die Strecke durch den Wald weiter bis ins Irenental. Auf der Straße geht es weiter bis zum Gasthof Mirli und von dort dann nach Rekawinkel. Vorbei an der Hinterseite des Gasthauses Mayer kommt man weiter über Rittsteiggasse zum Römerstern und von dort aus in Richtung Neulengbach. Ab dem BORG Neulengbach folgt man den Laabentalradweg in Richtung Laaben. Dort angekommen, schlägt man die Route nun wieder in Richtung Wien ein.

Vorbei beim Golfclub Wienerwald, der Falkensteinerhütte und durch Hasenriegel. Kurz danach wird die Brücke über die Außenring-Autobahn gequert, ehe man nach Hochstraß kommt. Von hier aus geht es weiter bergauf Richtung Brunnberg nach Oberkniewald – ehe der höchste Punkt der Tour nun endlich erreicht wird. Von dort geht es nur mehr bergab voran.

Man kommt zunächst nach Pfalzau, wo das Gasthaus Steinerhof zum Verweilen einlädt. Über das Engelkreuz entlang der Kernzone Sattel gelangt man weiter nach Wolfsgraben. Von dort fährt man südlich der Autobahn entlang der Georgenbergstrecke nach Baunzen. Dort geht es unter der Autobahn durch, weiter nach Auhof und von dort wieder retour nach Hütteldorf.

Die Radfahrerinnen und Radfahrer müssen 1.400 Höhenmeter bewältigen. Die Dauer der gesamten Route beträgt rund sieben Stunden und 20 Minuten.

Kondition (3|5): ⚫⚫⚫⚪⚪

Erlebnis (5|5): ⚫⚫⚫⚫⚫

Öffentliche Anbindung (5|5): ⚫⚫⚫⚫⚫

Radroute 10: Mountainbiken am Muckenkogel

Die Muckenkogel-Route ist mit ihrer atemberaubenden Landschaft eine beliebte Strecke für Mountainbiker (MTB) im Bezirk Lilienfeld. Die landschaftlich reizvolle Tour führt vorbei an Fischteichen und Wiesen und an mehreren Einkehrmöglichkeiten.

Die Strecke ist etwas für sportliche Radler, geht es doch von 400 Metern auf 1.304 Meter Seehöhe. Beliebter Ausgangspunkt ist das Lilienfelder Gemeindeamt mit dem Platz am Wasser, von hier geht es Richtung Heimatmuseum, die B 20 querend, zum prächtigen Stift Lilienfeld. Nach ein paar hundert Metern beginnt dann die Strecke zu steigen, vorbei am Almgasthof Billensteiner weiter zum „grünen Tor“.

Über die geschotterte Skistraße geht es 2,2 Kilometer und 245 Höhenmeter weiter bis zur Lilienfelder Hütte. Auf der Forststraße an der Bergrettungshütte vorbei über den „Almboden“ erreichen Sportliche nach 1,1 Kilometern die Abzweigung nach rechts zum Almgasthaus Klosteralm (circa 300 Meter) oder links noch drei Kilometer weiter an der Bergstation des Sessellifts vorbei den Sender und Klösterpunkt und schließlich als Ziel die Hinteralm.

Die Alternativ-Route über die Lilienfelder Hütte von Freiland (Gemeinde Türnitz) wird von Mountainbikern als leichte Strecke eingestuft, da die Route nur wenige steile Abschnitte hat. Dadurch eignet sie sich perfekt für Anfänger oder Familienausflüge. Auch Doris Mitterböck vom Mostviertel Tourismus stimmt zu, dass es sich bei den Muckenkogel-Routen um sehr beliebte Strecken für Mountainbiker in der Region handelt.

Wintersperre dieser und aller weiteren MTB-Strecken im Mostviertel ist von 1. November bis 14. April.

Kondition (5|5): ⚫⚫⚫⚫⚫

Erlebnis (5|5): ⚫⚫⚫⚫⚫

Öffentliche Anbindung (3|5): ⚫⚫⚫⚪⚪