Die schönsten Rad-Routen im Waldviertel

Werbung

Radroute 1: Thayarunde

Ausgangs- und Endpunkt: Waidhofen/Thaya (Rundkurs)

Streckenlänge: 111 Kilometer

Höhenmeter: 473

geeignet für: Ausflugsradfahrer, Familien, Sportler.

Ab Waidhofen verläuft der Radweg in fünf Etappen überwiegend auf den 2001 stillgelegten Bahntrassen der Strecken Waidhofen-Slavonice und Göpfritz-Raabs. Die Strecke ist fast durchgehend asphaltiert und weist keine größeren Steigungen auf.

Der tschechische Teil verläuft dazwischen teilweise auf befahrenen Landstraßen. Die großen Brücken geben Draufsicht und Einblick auf die Thaya. Bezaubernde Naturerlebnisse entlang der Strecke mit Naturbadestellen, eine Flussquerung mit einem Floß und Flussbäder bieten Abwechslung.

Kondition (2|5): ⚫⚫⚪⚪⚪

Erlebnis (5|5): ⚫⚫⚫⚫⚫

Öffentliche Anbindung (4|5): ⚫⚫⚫⚫⚪

Radroute 2: Kamp-Thaya-March-Radroute

Ausgangs- und Endpunkt: von Krems bis Stopfenreuth

Streckenlänge: 445 Kilometer

Höhenmeter: 3.182

geeignet für: Ausflugsradfahrer, Sportler

Um die gesamte Route zurückzulegen, sollten mehrere Tage und entsprechende Übernachtungsmöglichkeiten eingeplant werden. Die Route ist anspruchsvoll und für Familien eher nicht geeignet.

Die Strecke führt durch Weingärten und Wälder und entlang von Teichen, Burgen und Schlössern. Wer gerne ein gutes Glas Wein trinkt, kommt voll auf seine Kosten.

Kondition (4|5): ⚫⚫⚫⚫⚪

Erlebnis (4|5): ⚫⚫⚫⚫⚪

Öffentliche Anbindung (5|5): ⚫⚫⚫⚫⚫

Radroute 3: Iron Curtain Trail – EuroVelo 13

Ausgangs- & Endpunkt: von Gmünd bis Retz

Streckenlänge: 193 Kilometer

Höhenmeter: 1.703

geeignet für: Ausflugsradfahrer, Familien, Sportler.

Die erste Etappe von Gmünd nach Litschau hat landschaftlich von Fluren und Teichen bis hin zu Wäldern viel zu bieten und ist auch für einen Tagesausflug geeignet. Die Route ist durchgehend gut beschildert und insgesamt an einige weitere Radwege angebunden. Es sollten teils kräftige Anstiege, Straßenquerungen und Wildwechsel bedacht werden. Man ist immer an der Staatsgrenze unterwegs.

Ein Highlight ist sicher der Weg durch die verlassene Siedlung Großnagelberg. Eine Einkehr – etwa bei der „Alm“ in Loimanns – hat man sich verdient. Von Litschau geht es dann entweder weiter nach Slavonice in Richtung Bratislava oder über Josefsthal auf tschechischer Seite zurück nach České Velenice.

Kondition (4|5): ⚫⚫⚫⚫⚪

Erlebnis (5|5): ⚫⚫⚫⚫⚫

Öffentliche Anbindung (5|5): ⚫⚫⚫⚫⚫

Radroute 4: Wald- & Reben-Radtour

Ausgangs- und Endpunkt: Die Strecke kann in jeder der sieben Gemeinden der Region Manhartsberg gestartet werden.

Streckenlänge: 62 Kilometer

Höhenmeter: 723

geeignet für: Ausflugsradler, Familien, Sportler

Die Strecke führt in Eggenburg beim Bahnhof startend weitgehend über eher flache Stellen und ist ideal für Ausflüge mit der Familie. Entlang der Strecke warten einige „Radler-Rasten“, etwa in Etzmannsdorf, Klein-Reinprechtsdorf oder in Wartberg. Als besondere landschaftliche Höhepunkte sind der Libellenteich beim Steinbruch Limberg und die Straninger Au bei Straning zu erwähnen.

In Maissau kann man einen Abstecher in die Amethystwelt machen. In Wartberg bietet der Aussichtspunkt am Wartberger Kirchenberg einen herrlichen Blick über die Region. In Röschitz bietet sich neben der Radlerrast Ried Reipersberg natürlich auch ein Besuch bei einem der zahlreichen Winzer an. Von dort führt die Strecke nach Nordwesten durch die Weinrieden zum Feldberg und wieder nach Süden über Roggendorf, Klein-Jetzelsdorf und Kattau nach Sigmundsherberg, wo man Motorrad- oder Eisenbahnmuseum besuchen kann.

Zurück am Ausgangspunkt in Eggenburg, kann man neben einem Stadtbummel im mittelalterlichen Zentrum auch das Krahuletz-Museum besuchen.

Kondition (2|5): ⚫⚫⚪⚪⚪

Erlebnis (5|5): ⚫⚫⚫⚫⚫

Öffentliche Anbindung (4|5): ⚫⚫⚫⚫⚪

Radroute 5: Waldviertel Radweg

Ausgangs- und Endpunkt: Krems bis Klein Pöchlarn – im weiten Bogen über Litschau

Streckenlänge: 309 Kilometer

Höhenmeter: 776

geeignet für: Für Familien mit Kindern nur teilweise befahrbar, bei Raabs und zwischen Heidenreichstein und Gmünd ist mit erhöhtem Verkehrsaufkommen zu rechnen. Geeignet für Ausflugsradler, Sportler.

Die drei- bis viertägige Radtour durchzieht in weitem Bogen das gesamte Waldviertel und führt zu den schönsten Sehenswürdigkeiten. Vielradler Josef Schaden, Bürgermeister in Schweiggers und „Radlbürgermeister von Niederösterreich 2022“, startet bereits auf dem Rennrad von seinem Wohnort bei Schweiggers und steigt bei Großdietmanns oder Weitra in die Route ein.

Er fährt, oft auch gemeinsam mit seiner Frau auf dem E-Bike, regelmäßig auch nur Teiletappen, in Litschau biegt er gerne ins Rottal ab, zurück fährt er über Pürbach. „Diese Teil-Strecke ist konditionell nicht riesig herausfordernd. Mir gefällt sie aus dem Grund sehr gut, weil sie durch Wälder und an Teichen und Flüssen vorbei geht, landschaftlich besonders schön ist.“

Kondition (3|5): ⚫⚫⚫⚪⚪

Erlebnis (5|5): ⚫⚫⚫⚫⚫

Öffentliche Anbindung (5|5): ⚫⚫⚫⚫⚫