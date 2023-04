Die schönsten Rad-Routen im Weinviertel

Werbung

Radroute 1: Weinviertel DAC Radtour

Schwierigkeit: mittel

Strecke: 55,56 km

Aufstieg & Abstieg: 468 Hm

Dauer: 3:45 h

Niedrigster Punkt: 222 m & höchster Punkt: 352 m

Von Weingärten begleitet mit dem Rad durch das hügelige Retzer Land: Spannende Einsichten in romantische Kellergassen und historische Siedlungsstätten warten auf den ambitionierten Genussradler auf dieser Ganztagestour. Die Radroute führt von Retz über Pulkau, Röschitz, Zellerndorf und Schrattenthal zurück nach Retz.

Kondition (3|6): ⚫⚫⚫⚪⚪⚪

Technik (2|6): ⚫⚫⚪⚪⚪⚪

Erlebnis (5|6): ⚫⚫⚫⚫⚫⚪

Landschaft (5|6): ⚫⚫⚫⚫⚫⚪

Radroute 2: Veltliner Radtour | Start Laa an der Thaya

Schwierigkeit: mittel

Strecke: 75,09 km

Aufstieg & Abstieg: 548 Hm

Dauer: 4:30 h

Niedrigster Punkt: 177 m & höchster Punkt: 321 m

Die „Weintour mit Aussichten – Veltliner Radtour“ mit Start in Laa an der Thaya führt durch das nördliche Weinviertel. Die anspruchsvolle Tagestour lässt zahlreiche Aussichten auf Kultur- und Naturlandschaft erwarten – vom Blick in das nahe Tschechien vom Galgenberg bei Wildendürnbach bis hin zur weithin sichtbaren Burgruine bei Staatz.

Zahlreiche Rastplätze entlang des Weges und die Therme Laa laden zum Verweilen ein. Die Radroute führt von Laa über die Dörfer Wildendürnbach, Ottenthal, Falkenstein, Herrnbaumgarten, Poysdorf und Staatz zurück nach Laa.

Kondition (4|6): ⚫⚫⚫⚫⚪⚪

Technik (4|6): ⚫⚫⚫⚫⚪⚪

Erlebnis (5|6): ⚫⚫⚫⚫⚫⚪

Landschaft (5|6): ⚫⚫⚫⚫⚫⚪

Radroute 3: Marchfeldkanal-Radweg

Schwierigkeit: leicht

Strecke: 61,76 km

Aufstieg & Abstieg: 65 Hm

Dauer: 4:50 h

Niedrigster Punkt: 137 m & höchster Punkt: 166 m

Der Marchfeldkanal-Radweg führt Radfahrer von der Großstadt Wien durch den Gemüsegarten Österreichs, das Marchfeld, zu beeindruckenden Schlössern.

Die Radroute verläuft von Langenzersdorf über Deutsch-Wagram, Markgrafneusiedl, Leopoldsdorf im Marchfelde und Haringsee nach Schloss Hof und ist in beiden Richtungen befahrbar und beschildert.

Kondition (2|6): ⚫⚫⚪⚪⚪⚪

Technik (2|6): ⚫⚫⚪⚪⚪⚪

Erlebnis (3|6): ⚫⚫⚫⚪⚪⚪

Landschaft (3|6): ⚫⚫⚫⚪⚪⚪

Radroute 4: Iron Curtain Trail

Schwierigkeit: mittel

Strecke: 402,16 km

Aufstieg: 2.158 Hm & Abstieg: 2.630 Hm

Dauer: 21:00 h

Niedrigster Punkt: 134 m & höchster Punkt: 667 m

Der etwas mehr als 400 Kilometer lange niederösterreichisch-tschechisch-slowakische Abschnitt des Iron Curtain Trails von Gmünd bis Bratislava bietet viel Sehenswertes entlang der Strecke. Die Radroute verbindet Mahnmale, Gedenkstätten und Museen, die an die Geschichte der Teilung Europas und ihre Überwindung durch die friedliche Revolution erinnern.

Die Radroute ist auf ihrer gesamten Strecke gut ausgeschildert. Die europäische Flagge mit der 13 stellt das durchgehende Symbol der Radroute dar. In zehn Etappen lässt sich die Strecke von Gmünd über Litschau, Slavonice, Drosendorf, Hardegg, Znaim, Retz, Laa an der Thaya, Valtice und Mannersdorf/March bis nach Bratislava ideal befahren. Die Tour ermöglicht es, Geschichte im wahrsten Sinne des Wortes zu „erfahren“.

Der Iron Curtain Trail wurde erst im vergangenen Jahr als „Radroute des Jahres“ ausgezeichnet.

Kondition (4|6): ⚫⚫⚫⚫⚪⚪

Technik (2|6): ⚫⚫⚪⚪⚪⚪

Erlebnis (6|6): ⚫⚫⚫⚫⚫⚫

Landschaft (6|6): ⚫⚫⚫⚫⚫⚫

Radroute 5: Weinviertel Donau Radtour

Schwierigkeit: leicht

Strecke: 53,31 km

Aufstieg & Abstieg: 173 Hm

Dauer: 3:30 h

Niedrigster Punkt: 155 m & höchster Punkt: 259 m

Die Radstrecke unterstreicht einerseits den Status der Region als Einstiegstor zur Destination Weinviertel, andererseits wird auch die direkte Anbindung an die Donau deutlich. Durch die gute Anbindung an die Bahn ist diese Tour leicht zu erreichen und bei Bedarf können Radfahrer auch nur Teilabschnitte der Route befahren.

Die Radroute führt vom Bahnhof in Korneuburg über Stockerau, Spillern, Leobendorf, Rückersdorf, Stetten, Hagenbrunn, Bisamberg und Klosterneuburg zurück nach Korneuburg.

Kondition (2|6): ⚫⚫⚪⚪⚪⚪

Technik (2|6): ⚫⚫⚪⚪⚪⚪

Erlebnis (5|6): ⚫⚫⚫⚫⚫⚪

Landschaft (5|6): ⚫⚫⚫⚫⚫⚪