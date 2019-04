Hoch hinaus über Berge oder flach, auch über Grenzen hinweg – Radwege gibt es viele. Jeder hat seine Besonderheiten.

Der 345 Kilometer lange Salzkammergut-Radweg beispielsweise führt durch Oberösterreich, Salzburg und die Steiermark, vorbei an 13 Seen und zahlreichen, historischen Städten. Manche Teilstrecken können laut www.austria.info auch mit Bus, Bahn oder Schiff zurückgelegt werden.

Meist flach ist der 125 Kilometer lange Neusiedler-See-Radweg, der für Kleinkinder ebenso geeignet ist wie für Genussradler oder E-Biker. Er führt entlang des Schilfgürtels, durch Weingärten und vorbei an historischen Ortschaften und teilweise durch Ungarn.

Genussreich – zwischen Steirerkas und Kernöl – wird es wiederum am Murradweg. Los geht’s im Nationalpark Hohe Tauern. Ziel ist Bad Radkersburg inmitten des Wein- und Thermenlandes im Südosten der Steiermark.

Von der Schweiz über Deutschland bis Österreich – der familienfreundliche Innradweg führt flussabwärts über 520 Kilometer durch drei Länder: Ausgangspunkt ist das Engadin in der Schweiz. „Am besten zehn bis zwölf Tage einplanen!“, rät www.austria.info.

Apropos Deutschland. Auch hier locken zahlreiche Radstrecken. Auf mehr als 70.000 Kilometern. Als Königin unter den Radrouten gilt etwa die 100-Schlösser-Route mit über 100 Burgen und Schlössern. Hier dürfen sich Radler auf Gartenanlagen im Stil von Versailles und Bauwerke aus Gotik, Renaissance oder Barock freuen. Radler sind überwiegend auf ebenen Strecken unterwegs, meist auf seperaten Rad- oder asphaltierten Wirtschaftswegen abseits von verkehrsreichen Straßen.

Auf www.germany.travel hat die Deutsche Zentrale für Tourismus e.V. darüber hinaus die Top 10 der beliebtesten Radfernwege in Deutschland, wie sie in einer ADFC-Onlineumfrage ermittelt wurden, zusammengestellt. Zu finden ist hier etwa der Elberadweg, von Schöna/Bad Schandau bis Cuxhaven/Brunsbüttel. Die Elbe ist der zweitgrößte Fluss Deutschlands. Auf dem Weg nach Norden kommen Reisende durch interessante Städte wie Torgau, Wittenberg oder Dessau. Da das Gelände überwiegend eben ist, ist die Strecke mit Kindern gut befahrbar. Fast ohne Steigungen können Radfahrer auch entspannt auf dem Weserradweg ihre Reise dem Meer entgegen genießen.

Dann gibt es etwa noch den Ruhrtal-Radweg, den Main-Radweg, den Ems-Radweg, den Rheinradweg und auch hier gibt es einen Donauradweg. An die Ostseeküste entführt der Ostseeküsten-Radweg. Er beginnt in Flensburg, bis zur Insel Usedom begleitet das Meer die Radler, während sie Sandstrände, bizarre Klippen und Küstenstädte entdecken. Wenig Verkehr gibt es am Oder-Neiße-Radweg, der den zwei Flüssen an der deutsch-polnischen Grenze folgt. Und: Schleifenreich ist die Strecke am Mosel-Radweg.