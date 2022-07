Müllwagen-Flotte versprüht Urlaubsstimmung

Werbung

Eine Region ist in Bewegung – auf die Wiener Alpen in Niederösterreich trifft das in mehrfacher Hinsicht zu. Erst kürzlich wurde das Mobilitätsangebot mit individuell buchbaren Kultur- und Wander-Shuttles erweitert.

Auch die Frequenzen der VOR-Linien wurden deutlich verstärkt. Mit dem Ausbau des öffentlichen Verkehrsnetzes kommt man dem Ziel, weg von einer autozentrierten Region, einen großen Schritt näher. Auf die Ausflugs- und Urlaubsgäste wartet ein „Paradies der Blicke“.

Um diesen Ausblick in vollen Zügen genießen zu können, nutzen rund 180.000 Gäste im Jahr die Rax-Seilbahn, ein Leitbetrieb in der Region. In weniger als acht Minuten befördert die erste Personen-Seilschwebebahn Österreichs Wander- und Naturinteressierte auf das 1.545 Meter hoch gelegene Rax-Plateau.

Dieses faszinierende Naturerlebnis lässt sich ab sofort auch im Tal genießen: „Die schönste Müllwagen-Flotte Österreichs ist aktuell in unserer Region unterwegs“, schmunzelt Bernd Scharfegger, Geschäftsführer des Scharfegger’s Raxalpen Resort, und ergänzt: „Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Firma Gschaider Transporte leisten tagtäglich Großartiges. Sie sorgen mit ihrem vorbildlichen Einsatz dafür, dass unsere Region zu den saubersten in Österreich zählt. Ab sofort versprühen sie während des Dienstes auch noch Urlaubsstimmung und zeigen die Raxalpe von ihrer schönsten Seite.“

Mehr Informationen zur Raxalpe finden Sie unter: www.raxalpe.com